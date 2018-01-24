«Всё взлетит к чёрту!» — про опасность США для Украины

Москва, , 20:54 — REGNUM США действительно доиграются, хотя вроде бы не хотят войны, считает режиссёр Карен Шахназаров. Об этом он заявил 24 января в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1», комментируя милитаристские высказывания лидера ЛДПР, прозвучавшие в этой же программе.

Читайте также: «Им нужен запах крови» — Жириновский о США

Шахназаров отметил, что со стороны США наблюдаются крайне враждебные в отношении РФ действия, в числе которых наращивание сил НАТО вдоль наших границ и бесконечные санкции, лишённые уже всякого смысла.

В свою очередь, взявший слово Жириновский, обращаясь к украинским участникам передачи, заявил:

«Опасность войны увеличивается. На Украине должны понять, что мы с США не будем воевать, но они заставят вас напасть на нас, и вы проиграете. Война начинается внезапно. Сегодня в мире много киберугроз, и никто не может доказать, что откуда прилетело. Кибератака, и никто ничего не поймёт. Сгорят целые страны и целые континенты. Никто не поймёт, откуда прилетели ракеты. Всё к чёрту взлетит!».

Напомним, что, несмотря на поставки оружия Киеву, официально Вашингтон продолжает старательно изображать из себя миротворца. Например, спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер, обсуждая с секретарём совета национальной безопасности и обороны Украины Александром Турчиновым принятый верховной радой законопроект о реинтеграции Донбасса, отметил «необходимость защиты прав и благополучия граждан Украины, проживающих в Донбассе, а также необходимость мирного разрешения конфликта». Ранее Курт Волкер также провёл встречу с президентом Украины Петром Порошенко.

Читайте также: Спецпредставитель госдепа США Волкер прибыл в Киев на встречу с Порошенко

А также: Порошенко и Волкер обсудили «российскую оккупацию» и миссию ООН в Донбассе