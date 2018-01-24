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В Литве разрешили открыть дополнительные участки на выборах президента РФ

Политика

Литва на всех выборах в РФ традиционно не возражает против открытия дополнительных участков для голосования, поясняет МИД Литвы

Вильнюс, 24 января 2018, 18:53 — REGNUM  Министерство иностранных дел Литвы сегодня, 24 января, официально разрешило российской стороне увеличить число мест для голосования в Литве на мартовских выборах президента РФ, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В МИД Литвы отмечают, что диппредставительству России разрешено оборудовать дополнительные избирательные участки в Каунасе, Шяуляй и Висагинасе.

Избирательные участки во время выборов также будут открыты в посольстве в Вильнюсе и генеральном консульстве в Клайпеде.

Отметим, что в аналогичной просьбе России официально отказала Эстония, постановив, что посольство РФ может проводить выборы только в своих дипломатических представительствах: в помещениях посольства в Таллине, а также в консульствах в Тарту и Нарве. Латвия пока не ответила на просьбу открыть дополнительные участки на выборах президента РФ.

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Выборы президента России 18 марта 2018 года
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