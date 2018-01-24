В Литве разрешили открыть дополнительные участки на выборах президента РФ

Вильнюс, , 18:53 — REGNUM Министерство иностранных дел Литвы сегодня, 24 января, официально разрешило российской стороне увеличить число мест для голосования в Литве на мартовских выборах президента РФ, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В МИД Литвы отмечают, что диппредставительству России разрешено оборудовать дополнительные избирательные участки в Каунасе, Шяуляй и Висагинасе.

Избирательные участки во время выборов также будут открыты в посольстве в Вильнюсе и генеральном консульстве в Клайпеде.

Отметим, что в аналогичной просьбе России официально отказала Эстония, постановив, что посольство РФ может проводить выборы только в своих дипломатических представительствах: в помещениях посольства в Таллине, а также в консульствах в Тарту и Нарве. Латвия пока не ответила на просьбу открыть дополнительные участки на выборах президента РФ.