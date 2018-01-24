Президент Литвы разрешила правительству вмешиваться в дела частного бизнеса

Вильнюс, , 17:31 — REGNUM Президент Литвы Даля Грибаускайте подписала закон, который позволяет правительству Литвы проверять сделки крупных частных компаний на соответствие интересам национальной безопасности, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 24 января.

Закон касается трёх крупных частных компаний, которые властями признаны стратегическими и отныне должны будут согласовывать свои сделки: завод удобрений Achema, который является крупнейшим потребителем газа в Литве, телекоммуникационная компания Telia и нефтеперерабатывающий завод в Мажейкяй, который контролирует польская PKN Orlen.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, все эти три частные компании — Achema, Оrlen Lietuva и Telia Lietuva — должны будут сообщать о каждой сделке департаменту госбезопасности или правительству, а уже заключенные сделки могут быть расторгнуты. Компании также теперь заранее должны сообщать о сделках, даже если это конфиденциальная информация. Государство может не одобрить любые сделки этих компаний.

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