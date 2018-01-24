Дело идет, подозреваемого повышают — кадровая политика по-рязански

Рязань, , 17:25 — REGNUM Бывший руководитель управления транспорта администрации Рязани Андрей Каплинский стал директором Государственного фонда развития промышленности региона, который был создан в ноябре 2017 года. Ирония очевидна: в отношении бывшего главы управления расследуется уголовное дело о воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности.

О том, что Андрей Каплинский теперь возглавляет фонд развития промышленности, 24 января сообщила пресс-служба Рязанской областной думы. Здесь состоялся круглый стол о работе фонда и налоговых льготах. Планируется, что фонд будет оказывать «финансовую и иную помощь предприятиям».

«Цель нашей деятельности не только в финансовой, но и организационной, консультационной поддержке всех начинаний, способствующих повышению эффективности промышленной политики, а также во взаимодействии с федеральными структурами и информационными системами», — цитирует Андрея Каплинского пресс-служба облдумы.

Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя СУ СК РФ по Рязанской области Анжелика Евдокимова, уголовное дело сейчас находится в производстве у следователя.

Напомним, что фонд был создан в ноябре 2017 года. Распоряжение «Об учреждении некоммерческой организации Государственный фонд развития промышленности Рязанской области» подписал вице-губернатор Игорь Греков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в отношении Андрея Каплинского было возбуждено уголовное дело о воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности.

Следствие считает, что чиновник, используя свое служебное положение, не хотел выдавать четырем организациям и трем ИП, которые работали в сфере перевозки пассажиров, карты маршрутов из-за отсутствия в автобусах терминалов автоматизированной системы оплаты проезда. Кроме того, Каплинский якобы требовал от перевозчиков выделить пассажирский транспорт и заключить договоры с некоторыми юрлицами.

В октябре 2017 года Рязанский областной суд отказал прокуратуре в требовании отменить постановление мэрии Рязани об установке платежных терминалов в маршрутках.

Прокуратура настаивала на том, что мэрия не имеет права вводить безналичную оплату проезда. Также, по мнению прокурора, такой вид оплаты предусматривается и для льготников, что приводит к убыткам перевозчиков. Это противоречит законодательству в силу того, что соцподдержка — обязательство мэрии, а не перевозчиков.

Областной суд решил, что мэрия не только вправе, но и обязана вводить электронную оплату проезда. Позже законность установки терминалов подтвердил и Верховный суд РФ.

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