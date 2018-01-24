Шиптенко: у нас искали пророссийскость, как паспорта РФ у убитых в Одессе

Минск, , 17:24 — REGNUM Сергей Шиптенко, один из трех белорусских авторов ИА REGNUM, над которым сейчас идёт суд в Минске по делу о разжигании розни, заявил, что следствие в этом процессе пыталось отыскать «пророссийскость» публицистов так же, как в 2014 году после трагедии в Доме профсоюзов в Одессе искали российские паспорта у погибших. Об этом он сказал сегодня, 24 января, в Минском городском суде во время прений сторон.

Подсудимый обратил внимание на то, что его, Юрия Павловца и Дмитрия Алимкина называли пророссийскими публицистами, а потом стали искать «пророссийскость так же, как в 2014 году искали российские паспорта у сожженных в Доме профсоюзов в Одессе». Шиптенко подчеркнул, что, несмотря на пребывание в СИЗО, его убеждения, его позиция не изменилась.

Публицист также обратил внимание на то, что силой нельзя убедить другого в своей правоте. Поэтому необходимо повышать политическую культуру в обществе, что не удастся сделать само собой, а придётся выстрадать.

Не мог не удивиться Шиптенко и тому, что государственные эксперты не обладают никаким экспертным уровнем, а назначались в качестве экспертов люди с «фоновыми знаниями». Такие знания были симбиозом невежества и идеологизированности, экзальтированного злопыхательства, отметил Шиптенко, добавив, что это его очень неприятно удивило.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ходе судебных заседаний, когда прокурор зачитывал список вещественных доказательств, выяснилось, что к таковым причислили и ленточки в цвет российского триколора, и Коран, и другие книги. Однако публицисты в своих материалах уверенно выступали против дистанцирования Белоруссии от России, против русофобии и национализма. Авторы не раз обращали внимание на то, что интеграция России и Белоруссии необходима обеим сторонам.

Напомним, что сегодня в Минском городском суде завершился третий день прений сторон. Прокурор отказался от «экономической» статьи в отношении Павловца и Шиптенко, за что гособвинителя все адвокаты поблагодарили, отметив, что «разум восторжествовал». Однако от обвинений по статье о разжигании расовой, национальной или религиозной вражды прокурор отказываться не стал, он попросил суд признать подсудимых виновными и назначить им пять лет лишения свободы с отсрочкой на три года и освободить их в зале суда. Все адвокаты и сами подсудимые успели высказаться. 2 февраля судья должен будет вынести свое решение.

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