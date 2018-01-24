National Interest: США готовятся к войне с Китаем?

Вашингтон, , 13:45 — REGNUM Несмотря на то что отношения США и КНР смогли пережить первый год пребывания в Белом доме президента США Дональда Трампа без особых сюрпризов, в начале второго года правления бывшего телеведущего над ними, похоже, сгущаются тучи, и если обратиться к последним событиям в Вашингтоне, может создаться впечатление, что правительство США целенаправленно стремится к конфронтации с Китаем, пишет Чжу Чжицюнь в статье для американского издания The National Interest.

В частности, 9 января 2018 года палата представителей принимает законопроект о поездках в Тайвань (Taiwan Travel Act), который призывает официальные лица, в том числе из государственного департамента и Пентагона, чаще посещать этот остров. В случае принятия этого закона сенатом и подписания Трампом отношения между Вашингтоном и Тайбеем могут перестать носить неофициальный характер, что станет ударом по отношениям Белого дома с Пекином.

Более того, закон о поездках в Тайвань принят палатой представителей по следам подписания Трампом закона о национальной обороне в декабре 2017 года, в котором указываются немаловажные пункты относительно Китайской республики. В частности, предлагается пригласить тайваньских военных принять участие в совместных с США учениях, а также рассмотреть возможность создания обеими странами портов захода для кораблей ВМФ друг друга, что, безусловно, не скажется положительно на отношениях Белого дома и Пекина.

И Тайвань не единственная сфера, в которой между США и КНР существуют коренные противоречия. Так, хотя Трамп и жаловался на «нечестные торговые практики» Китая и грозился начать с Пекином торговую войну, его администрация как-то проигнорировала тот факт, что американский рынок не до конца открыт для Китая. Можно вспомнить встречу Трампа с основателем и председателем совета директоров компании Alibaba Group Джеком Ма, который пообещал создать в США рабочие места. Тем не менее в начале января 2018 года Ant Financial — дочерняя компания Alibaba Group — была вынуждена отозвать свое предложение на приобретение компании MoneyGram, занимающейся операциями на международных финансовых рынках.

По некоторой информация, Ма на протяжении определенного времени лоббировал администрацию Трампа с целью осуществить слияния этих компаний, обещая создать рабочие места в США. Тем не менее ряд членов конгресса США заявили о том, что они озабочены тем, что доля правительства КНР в Ant Financial составляет 15% — что в самой компании отрицают. В результате комитет по иностранным инвестициям заблокировал предложение китайской фирмы, мотивировав это требованиями национальной безопасности. Более того, в прошлом году конгресс рекомендовал этому комитету более пристально наблюдать за покупками активов США со стороны находящихся в собственности китайского государства компаний или фирм, имеющих связи с правительством КНР.

Другие китайские компании, такие как Huawei и ZTE, также натолкнулись на непреодолимую преграду в своих планах расширить свой бизнес в США. Huawei — международная компания, работающая в области телекоммуникаций — не смогла войти на рынок США потому, что ее основатель Рен Женфей в прошлом служил в Народно-освободительной армии КНР и не смог представить доказательств того, что не имеет связей с китайскими военными.

Глубокие противоречия между КНР и США существуют и в стратегической области. Так, составители опубликованной недавно новой Стратегии национальной обороны США отнесли КНР и Россию в категорию крупнейших угроз для США — впервые после терактов 11 сентября 2001 года. В документе действия Пекина в Южно-Китайском море приводятся как доказательство его воинственности , несмотря даже на то, что КНР и другие претенденты в регионе работают над снижением напряженности.

Вообще, отмечает автор, в политике Вашингтона и экспертной среде раньше существовало два лагеря в отношении подхода к КНР: одни выступили за взаимодействие и дружественные отношения с Китаем, тогда как другие считали необходимым проводить в отношении Китая жесткую политику посредством сдерживания, санкций и военной конфронтации. Наличие обоих лагерей и их рациональные дебаты были полезны для политики США. Сегодня же первоочередную роль начинают играть именно сторонники жесткой линии, а те, кто выступает за сближение, оказались отодвинуты на второй план.

Поэтому сегодня существует крайняя необходимость вернуться к разумному и прагматичному подходу к Китаю, основанному на общих интересах, такому подходу, который имел решающее значение в определении курса Вашингтон в отношениях с Китаем с самого визита в эту страну президента Ричарда Никсона в 1972 году. Усиление Китая и приход к власти Си Цзиньпиня, безусловно, представляет серьезный вызов для США, провоцирование Пекина по таким вопросам, как Тайвань и торговля, не является наилучшим способом решать возникающие с Пекином проблемы. Отсутствие общественного обсуждения китайского курса Белого дома может стать причиной недальновидной политики, которая навредит интересам США в долгосрочной перспективе.