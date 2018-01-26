Украинская приватизация: продать всё живое

Киев, , 07:34 — REGNUM Украинская приватизация в том виде, в котором она проводится нынче, не просто свидетельствует о тяжелом финансовом положении страны победившего майдана. О том, каково состояние приватизируемой экономики Украины, рассказывает в своей статье автор ИА REGNUM Вячеслав Кривошеев.

Диверсификация, увеличение числа возможных источников поставок чего бы то ни было, а особенно денег, — это почти всегда хорошо. Это знает руководство любой страны, которому удалось выбивать финансирование из двух, желательно, конкурирующих друг с другом, источников. Как, например, Белоруссия, которая с большим или меньшим успехом, но регулярно осуществляет инвестиционные проекты хоть с Западом, хоть с Востоком.

Примерно так же жила Украина до самого Януковича, который, протянув руку за российской помощью, внезапно получил по ней масштабным майданом от своих же. Диверсификация кончилась, а вместе с этим началась унылая пора зависимости от одного, к тому же регулярно издевающегося над Украиной источника. Поэтому и схема, по которой проводится сейчас приватизация госимущества, — всего лишь попытка сторговаться с МВФ, чтобы получить оттуда деньги. Деньги от самой приватизации не заслуживают упоминания даже в качестве несбыточной мечты, потому что приватизируется, то есть отдается в частные руки, то, что приносит доход. А в государственной собственности остается то, что дохода не приносит. Укрепляет ли такой процесс государство?

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