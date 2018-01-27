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Какой Европой хочешь быть ты? Мнения поляков разделились пополам

Политика

Польские мужчины против польских женщин

Какой Европой хочешь быть ты? Мнения поляков разделились пополам
jamajkamusic
Польша сама по себе

Варшава, 27 января 2018, 11:08 — REGNUM  Ориентация на Восточную Европу и Западную Европу разделила польский народ, такой вывод сделала международная исследовательская компания IPSOS по результатам проведенного в Польше опроса. О том, какие внешнеполитические приоритеты выбирают поляки, пишет редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Правящая польская партия «Право и Справедливость» указывает направление движения в сторону альянса с Центральной Европой в противовес сближению с Германией, Францией и Западной Европой в целом. И почти половина поляков (46%), как указывает IPSOS, поддерживают идею тесного сотрудничества с Венгрией, Чехией, Словакией и другими странами Центральной Европы». Но другие 45% считают, что для их страны было бы лучшим выбором «тесное сотрудничество с Германией, Францией и другими странами Западной Европы». Примечательно, что среди польских мужчин большинство выступает за Центральную Европу, а среди женщин — за Западную.

Но с чем действительно связана ориентация польского общества? Центральная Европа в строгом смысле совпадает с очертаниями союза Венгрии, Польши, Словаки и Чехии, а в смысле широком включает в себя страны Троеморья, куда входят Западные Балканы, Прибалтика, Украина и Белоруссия. В представления поляков Центральная Европа скорее повторяет границы существовавшей ранее Австро-Венгерской империи.

Выходит, что после недолгого промежутка, когда Польша стремилась «вернуться в исконно западную цивилизацию», около половины поляков себя с Западной Европой не соотносят. Так в чем они видят различие между собой и теми же Францией и Германией?

Читайте подробности: Расколотая Польша в расколотой Европе

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