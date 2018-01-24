Госдума осудила дискриминацию российских СМИ в Молдавии

Москва, , 11:10 — REGNUM Госдума приняла заявление «О недопустимости дискриминации российских средств массовой информации в Республике Молдова», передает корреспондент ИА REGNUM 24 января. В Госдуме возмущены запретом российский новостных и аналитических политических программ в республике.

В ходе дискуссии спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что речь идет не столько о дискриминации российских телеканалов, сколько о посягательствах на свободу слова.

«Давайте, когда мы готовим заявления, будем подходить более продуманно, более обосновано — у нас аргументов очень много, и речь идет не о дискриминации российских СМИ, речь идет о посягательстве на основополагающие права и свободы граждан Молдовы, страны, которая претендует быть демократическим государством», — указал он.

Вместе с российскими новостями и аналитическими программами под запрет в Молдавии попали передачи из таких стран, как Белоруссия, Казахстан, Бельгия, Дания, Нидерланды и других — эти страны, как и Россия, не ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. Решение о запрете вступит в силу 12 февраля.

«Закон носит не только антироссийский, но и антимолдавский характер тоже», — заявил в ходе обсуждения глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников (КПРФ).

При этом в Госдуме указали на то, что граждане Молдавии все же будут иметь возможность смотреть российские политические программы — контент каналов доступен по интернету, кроме того, как известно, запретная информация вызывает повышенный интерес.

Российские парламентарии предлагают правительству России вместе с российскими телеканалами, в частности «Первым каналом», обсудить возможность расторжения контрактов в связи с несоответствием новым условиям работы, ограничивающим свободное распространение информации. Калашников обратил внимание на выборочность запрета властями республики передач — под запрет не подпадает пользующийся большой популярностью развлекательный контент.

Также Госдума призывает ООН, Совет Европы и Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе дать принципиальную оценку грубого нарушения принятием данного закона статьи 19 Всеобщей декларации прав человека, статьи 19 Международного пакта о гражданских и политических правах и статьи 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Парламентарии также рекомендуют правительству РФ проработать комплекс мер, направленных на предоставление населению Молдавии иных способов получения доступа к российским новостным и информационно-аналитическим передачам.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, председателем парламента Молдавии Андрианом Канду 10 января 2018 года был подписан закон об изменении и дополнении кодекса телевидения и радио республики, несмотря на двукратное отклонение данного закона президентом страны Игорем Додоном.

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