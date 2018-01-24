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Турция сообщила о первых результатах операции «Оливковая ветвь»

Политика

Ранее в оборонном ведомстве Турции сообщили, что элитные подразделения турецких вооруженных сил пересекли сирийскую границу и направляются к городу Африн

Турция сообщила о первых результатах операции «Оливковая ветвь»
Иван Шилов © ИА REGNUM
Сирия

Анкара, 24 января 2018, 00:13 — REGNUM  Вооруженные силы Турции нейтрализовали в общей сложности 260 боевиков в районе сирийского Африна, заявили в генеральном штабе Турции, 23 января сообщает Anadolu.

С момента начала турецкой операции «Оливковая ветвь» в северо-западном районе Сирии турецкие подразделения нейтрализовали 260 членов Рабочей партии Курдистана (РПК), Ассоциации общин Курдистана, курдских отрядов народной самообороны YPG и террористов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), говорится в заявлении.

Напомним, 20 января Турция начала операцию «Оливковая ветвь», целью которой является обеспечение безопасности приграничных с Турцией районов и защита граждан Сирии от гнета террористических группировок.

Военные заявили, что они придают «первостепенное значение» безопасности гражданских лиц в ходе военной операции.

Ранее в оборонном ведомстве Турции сообщили, что элитные подразделения турецких вооруженных сил пересекли сирийскую границу и направляются к городу Африн.

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Военная операция Турции «Оливковая ветвь» в Сирии

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