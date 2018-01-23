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Грузия уже получила от США ракетные комплексы Javelin

Политика

В ближайшее время начнется подготовка грузинских военнослужащих к использованию этой системы

Грузия уже получила от США ракетные комплексы Javelin
Иллюстрация: SGT MAURICIO CAMPINO, USMC
Javelin

Тбилиси, 23 января 2018, 18:58 — REGNUM  Грузия уже получила от США обещанные системы противотанкового ракетного комплекса Javelin. По информации министерства обороны Грузии, об этом министр обороны Леван Изория сообщил после состоявшейся 23 января встречи с послом США в Грузии Яном Келли.

По словам министра, система находится в безопасном месте, и в ближайшее время начнется подготовка грузинских военнослужащих к ее использованию.

«Первый этап успешно завершен: Грузия получила систему Javelin. Она размещена в безопасном месте. В ближайшее время начнется подготовка наших военнослужащих по развитию у них навыков, необходимых для использования этой системы», — заявил Изория.

Посол США со своей стороны отметил, что цель сотрудничества между двумя странами — обеспечение успеха Грузии и повышение ее обороноспособности.

«Главный принцип нашего сотрудничества в том, что мы хотим, чтобы Грузия была успешной. У вас должны быть очень сильные оборонные возможности, чтобы вы могли сдержать агрессию и те внешние силы, которые наносят ущерб вашей стране», — подчеркнул Келли.

На встрече в министерстве обороны обсуждались и другие вопросы стратегического сотрудничества и осуществленные в его рамках проекты в сфере обороны.

Напомним, что и на Украине давно ждут поставок Javelin, однако в США избегают называть точные даты и условия предоставления комплексов.

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