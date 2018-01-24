США и Польша укрепят свой неравный союз

Вашингтон, , 04:20 — REGNUM В преддверии намеченного на 26 января визита госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Варшаву представитель госдепа подчеркнул, что на эту дату приходится 73-я годовщина освобождения Аушвица. После посещения мемориала в Варшавском гетто Тиллерсон встретится с польским руководством. Намечена встреча с президентом Анджеем Дудой, премьер-министром Матеушем Моравецким и министром иностранных дел Яцеком Чапутовичем. О тенденциях, обсуждаемых в связи с этой поездкой, пишет редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

По словам представителя госдепа, обновленный состав польских министров представляет собой прекрасную возможность «построить тесные отношения». Обе страны имеют широкую повестку дня, общие стратегические интересы в области безопасности, энергетики и торговли, тесно сотрудничают в формате НАТО и на двусторонней основе — и сейчас требуется укрепление партнерства по всем этим направлениям.

В июле 2017 года в Польше был Дональд Трамп, и за прошедшие месяцы польско-американские отношения не претерпели существенных изменений. И хотя, как указал член Национального совета по развитию при президенте Польши Пшемыслав Журавский вель Граевский, у суперимперии США не может быть равноправных союзников, но региональные союзы — существуют.

«Я знаю, что в США и республиканцы, и демократы не доверяют России, считают ее разрушителем миропорядка… Именно поэтому так важна роль Польши на восточном фланге. Ведь Польша — это крупнейшее государство фланга, она интенсивно вооружается, издавна она была естественным союзником США», — сказал политолог.

Однако при таком раскладе, предполагающем Польшу в роли «старшего брата» для Восточной Европы (точно — в части Украины и Белоруссии), на эту роль Польша должна быть поставлена Штатами. На них же ляжет задача заставить принять этот факт и Киев, и Минск, и конкурента на этом месте — Москву. Поэтому понятны разговоры о безопасности Польши в связи с геополитикой так называемого восточного фланга НАТО.

Будет ли Тиллерсон говорить в Польше о демократии, читайте в статье: Польша рвется в неравноправные союзники США

Читайте также другие статьи Станислава Стремидловского о польско-американских отношениях.