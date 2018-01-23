Польша регионов: в стране завелись местные неонацисты

Станислав Стремидловский, , 17:02 — REGNUM

В Силезии нашлись неонацисты, сожалеет Dziennik Zachodni (Катовицы и Верхняя Силезия). Окружная прокуратура в Гливице начала расследование по фактам, изложенным в репортаже TVN24. Телеканал выдал в эфир сюжет, посвященный деятельности современных польских неонацистов в городе Водзислав-Слёнски и ассоциации «Гордость и современность» (Duma i Nowoczesność). Культ Адольфа Гитлера, участие в фестивалях расистской музыки — это лишь некоторые из шокирующих практик польских неонацистов, которые показали журналисты. Проблему уже прокомментировал премьер-министр Матеуш Моравецкий. В своем блоге он написал, что «содействие фашизму или иному тоталитаризму не только несовместимо с польским законодательством. Это, прежде всего, попрание памяти наших предков и их героического стремления бороться за справедливую и свободную от ненависти Польшу. На такое поведение и символику нет разрешения». В свою очередь, министр внутренних дел Польши Йоахим Бруджиньский назвал телевизионный репортаж «шокирующим». Приняла меры прокуратура. Министр юстиции Польши и генеральный прокурор Збигнев Зёбро сразу же после передачи программы распорядился провести расследование. Напомним, что журналисты TVN24 вышли на членов ассоциации «Гордость и современность», декларирующей задачи «поддерживать и развивать национальную традицию, воспитывать польскость и национальное сознание». В мае 2017 года Матеуш С. пригласил журналистов на вечеринку — празднование 128-летия Гитлера. Она прошла в лесу в Водзиславе. Присутствовавшие пели гимн Die Fahne hoch — «Песню Хорста Веселя». Затем участники, одетые в нацистскую форму, подожгли сделанную из дерева свастику. Одним из сюжетов репортажа стал также музыкальный фестиваль Orle Gniazdo, участники которого поют вместе расистские и националистические песни. Между тем члены ассоциации «Гордость и современность» выступили с опровержением. «Наш коллега, главный основатель, имеет довольно радикальные взгляды, но я бы никоим образом не связывал бы его с нацизмом версии Третьего рейха», — заверил представитель ассоциации Яцек Ланушный.

Деятельность неонацистов в Польше должна быть категорически осуждена. К такому выводу пришли участники эфира Radio Szczecin (Щецин). Как подчеркнула гость вечерней программы Анна Стаховяк, бывшая заключенная лагеря смерти Аушвиц, трудно поверить, что кто-то в Польше все еще может поддерживать нацистскую идеологию. Она напомнила, что именно Гитлер отвечает за смерть 50 тысяч человек в первые дни Варшавского восстания. Но теперь возрождается почитание нечто подобного. И этому должен быть положен конец. Ведь если суд не увидит ничего криминального в «зиговании», то такие случаи будут нарастать, как снежный ком. По данным антифашистских организаций, неонацизм в Польше процветает уже более десятилетия. По оценкам Совета Европы, в движении может участвовать от 10 тысяч до 20 тысяч человек. Правда, говорит социолог из Щецинского университета Роберт Бартоломейский, эти цифры трудно проверить, поскольку неонацисты прекрасно маскируются и скрываются в подполье. Адвокат и почетный консул ФРГ в Щецине Бартоломей Соханьский полагает, что неонацизм в Польше всё-таки не является основной социальной проблемой. Он говорит, что не нужно стрелять в пушки по воробьям, а если есть такие проявления, то нужно просто устранить их из общественной жизни.

Идея строительства культурного исламского центра на деньги Саудовской Аравии в Белостоке для местной общины польских татар вызвала осуждения главы МВД Польши Бруджиньского, передает Kurier Poranny (Белосток). Он сообщил в своем блоге, что проведет расследование, так как не думает, что «столь далекие культурно, ментально, исторически и географически правоверные саудовские ваххабиты имели бы поддержку польских татар, которые всегда могут рассчитывать на поддержку своей родины». Беспокойство вызвала новость о том, что средства на строительство центра может выделить сам король Саудовской Аравии. Как ранее говорил муфтий Мусульманской религиозной ассоциации Польши Томаш Мишкевич, центр должен был стать «местом встречи подляшских татар», а его финансирование брал на себя Эр-Рияд. В здании должна была разместиться сама ассоциация, а также устроены выставочный зал с выставкой традиционной татарской каллиграфии, детская площадка и кулинария с татарскими блюдами. «Мы так скучаем по такому месту, в Белостоке насчитывается 700 татар, есть мусульмане из других стран, — сказал Мишкевич. — Между тем наша нынешняя штаб-квартира — это деревянный домик, куда трудно попасть. Я думаю, это будет также интересным дополнением к культуре нашего города. Жители смогут узнать больше о татарах, польских мусульманах, которые живут в стране уже несколько сотен лет». Что касается Саудовской Аравии, то, по словам муфтия, она «является колыбелью ислама, здесь находится Мекка, куда мусульмане, в том числе татары, совершают свое паломничество, и так же, как Католическая церковь организует миссии в других странах, исламские страны поддерживают своих единоверцев».

Представители Союза левых демократических сил (SLD) и Клуба ветеранов левого движения (KWL) в городе Островец-Свентокшиский отметили годовщину вхождения советских солдат и освобождения от немецкой оккупации, которое произошло 16 января 1945 года, пишет Echo Dnia (Кельце). Празднование этого события вызывает много споров. По мнению некоторых жителей, это был не день освобождения, а только смена одного оккупанта на другого. Однако, как говорит председатель городского отделения SLD Юзеф Грабовский, это важный день в истории Островца и день его освобождения. «Я далек от исторической оценки, кто кого освободил, а кто кого поработил, — говорит Грабовский. — Все дело в том, что польская нация ждала окончания войны. Эта история не может быть «стерта резинкой». Вот почему мы хотим отметить этот день». Члены Союза левых демократических сил и ветеранского клуба встретились 16 января у памятника Грюнвальдского креста, который в рамках так называемого закона о декоммунизации в марте этого года должны быть удален из общественного пространства как «символ тоталитаризма». По словам председателя городского отделения SLD, они против «полной ликвидации памятника», так как он «не только символ коммунизма, но и напоминание о тех жителях Островца, которые боролись за свободу во время Второй мировой войны и затем активно включились в восстановление страны». Обелиск, стоящий на алее 3 Мая, воздвигнут в честь присвоения городу в 1970 году Грюнвальдского креста II степени. На нем есть надпись: «Польская Народная Республика в знак признания революционной борьбы рабочего класса Островца-Свентокшиского за национальное и общенародное освобождение, за участие всего общества в борьбе с нацистским захватчиком и вклад в социалистическое строительство ПНР». В начале января SLD обратился к председателю городского совета с просьбой спасти объект. Аналогичное письмо было отправлено руководству Свентокшиского воеводства.

Краков может лишиться своего королевского герба, бьет тревогу профессор Института истории Ягеллонского университета Зенон Пех, соавтор современной символики города, пишет Gazeta Krakowska (Краков). В начале марта 2017 года чиновники Краковского городского совета торжественно представили проект логотипа, который является основным компонентом системы визуальной идентификации. Это стало кульминацией долгосрочной работы, проводимой в рамках стратегии продвижения Кракова. Однако в сопровождающих материалах ничего не говорилось о том, что главным символом города в течение почти 650 лет является герб. Презентация логотипа была похожа на молчаливое захоронение герба. Но за ним стоит многовековая традиция, глубокое проникающая в века. Краков — это не фирмочка с 20-летней традицией, это значимый европейский город с тысячелетней историей. Лого такого города должен соответствовать современным требованиям к дизайну и расти из прошлого. Герб Кракова отвечает этим требованиям. Если официальные лица не уважают историю и традиции, они должны уважать право. А сейчас «Приказ мэра Кракова от 31 мая 2017 года относительно правил использования символов столичного королевского города Кракова» игнорируется. Полностью не учитывается тот факт, что герб вписывается в контекст городских знаков, что характерно для Европы. Достаточно зайти на сайты самых значимых европейских городов, чтобы увидеть — их официальными символами являются гербы и флаги, а не логотип. Исключение герба является автоматическим выходом из этой элитной среды. «Мы хотим этого в Кракове? — задается вопросом издание. — Стремление быть «современными» оборачивается провинциальностью».

3 Pko Краков

Игнацы Чежик, бывший депутат, а ныне советник правящей польской партии «Право и Справедливость» (PiS) в Пулавы хочет изменить нынешний герб Польской Республики, рассказывает Dziennik Wschodni (Люблин). Чежик выступает за возвращение к «орлу 1919 года» — с крестом и закрытой короной, так как в современной вариации видит «маргинализацию веры». Как разъясняет советник в письме в адрес комиссии городского совета Пулав по развитию, культуре и сотрудничество, все зло началось в 1927 году, когда герб был изменен профессором Зигмунтом Каминьским. Этот профессор «изменил силуэт орла, снял крест с короны и оставил ее открытой, кроме того, на крылья навесил две пентаграммы — пятиконечные звезды, чем дал другое, нехристианское направление». По мнению Чежика, отсутствие креста означает отказ от многовековой христианской культуры и крещения князя Мешко I. Многие депутаты от PiS поддерживают идею своего однопартийца. Однако, замечает председатель комиссии Иринеус Жепковский, «есть некоторые сомнения относительно того, следует ли нам занять такую позицию, потому что это прерогативы президента Республики Польша, а кроме того, изменения будут связаны с затратами». И огромными. Ведь герб висит в каждой школе, офисах, присутствует на печатях. Известно также, что не все поляки — христиане, поэтому добавление креста к короне может не соответствовать их взглядам. Саму постановку вопроса критикует Петр Садурский, депутат оппозиционной «Гражданской платформы», который не считает определение формы национальных символов компетенцией городского совета. А член Геральдической комиссии при МВД Польши Тадеуш Собешек объясняет, что работа по улучшению эмблемы уже выполнена канцелярией премьер-министра. По его словам, новая эмблема будет выглядеть несколько иначе, чем современная, но не в том направлении, что предлагает Чежик.

Должностные лица министерства образования Польши «вразумились» и отказались от идеи давать моральные оценки учителям, сообщают Super Nowości (Жешув). Если учитель живет в сожительстве, был разведен, у него незаконнорожденные дети или — что еще хуже — он участвовал в маршах против правительства, у такого педагога не было бы шанса стать директором школы или получить награды. Такие предложения «морально-этической оценки» были подготовлены министерством образования. К счастью, после волны критики со стороны преподавательского сообщества министр Анна Залевская отказалась от этой инициативы. В настоящее время министерство разрабатывает другие способы оценивать работу педагогов. С нового учебного года учителя будут проходить проверки каждые три года. Министр образования направила письмо в штаб-квартиру Союза польских педагогов (ZNP), в котором пригласила их принять участие в работе над системой оценок учителей. Активисты Союза скептически относятся к этому. «Ранее министерство образования хотело проверять педагогов с точки зрения морали, но, к счастью, отозвало эта идею», — говорит президент Подкарпатского отделения ZNP Станислав Клак. По его словам, преподавательское сообщество считает, что оценка частной жизни учителей вне школы не должна приниматься во внимание. Но больше всего Союз боится смешивания преподавания с политикой. Если абсурдные идеи министерства образования вступили бы в силу, директор школы, сочувствующий правящей партии «Право и Справедливость», захотел бы узнать, ходят ли его учителя в костел или критикуют ли правительство.

О процессах, которые происходят в польской Церкви, Gazeta Lubuska (Гожув-Велькопольский и Зелена-Гура) рассказал социолог из Силезского университета Анджей Гурный. «Кризис веры», на его взгляд, полякам пока не грозит. Однако, несомненно, сегодня происходят изменения эволюционного характера. Суть их — медленный, но прогрессирующий процесс ухода верующих из Католической церкви, понимаемой как учреждение. Но это не означает отказа от веры, меняется характер религиозности, то есть отношение к религии. Возможно, что в будущем в Польше окажутся пустыми и заброшенными некоторые храмы. Возможно, со временем секуляризация, понимаемая как потеря смысла в присутствии религии в общественной сфере и индивидуализация отношения к религии, станет всё более заметной и среди поляков. Постепенно — как общество — поляки движутся от религии (религиозной жизни, регулируемой институтами) к духовности (концепции индивидуального общения с Богом или «высшей силой»). В частности, это проявляется в молодых поколениях и относится как к католикам, так и православным и протестантам. В этой ситуации развиваются так называемая новые религиозные движения, обычно называемые сектами. В них не служат мессу, там выступления с песнями и танцами. Религиозный лидер становится знаменитостью, звездой. Это ответ на ожидания и духовные потребности современного человека в реалиях культуры потребления и супермаркетов. Даже в Польше всё чаще появляются предложения для верных, отступающих от традиционных Церквей. На улицах городов появляются рекламные объявления с приглашением присоединиться к жизни альтернативной религиозной общины. У людей есть потребность в общении. Новые религиозные движения хотят заполнить этот пробел. Также местом удовлетворения религиозных потребностей стал интернет. Есть много дискуссионных платформ, где можно обратиться за помощью в решении моральных дилемм. И не только строго конфессиональные — форумы для католиков, протестантов — но и экуменические. Помимо того, есть растущая группа ортодоксальных верующих Католической церкви, которые хотят вернуться в «дособорную Церковь» (до Второго Ватиканского собора — С.С.). Это выражение стремления к прошлому, с которым они связывают чистоту веры. Такие группы могут быть немногочисленными, но они существенно влияют на специфику функционирования Католической церкви в Польше. Многочисленные исследования показывают, что ожидания поляков от Церкви просты: помогать нуждающимся, не вмешиваться в политику, бороться с педофилией. Однако когда 90% поляков определяют себя как католики, Церковь не может уйти из политики. Кроме того, Церковь во времена Польской Народной Республики взяла на себя роль участника политического процесса, посредника в спорах. С этим считался коммунистический режим, несмотря на радикальные идеологические разногласия. Сейчас власти и Церковь «спелись», правительство «поет» и «танцует» на дне рождения католической радиостанции Radia Maryja. «Однако отказ от участия в публичных дебатах со стороны духовенства, которое пользуется общественным признанием и является авторитетом для многих, на мой взгляд, является ошибкой, — говорит социолог. — Между прочим, благодаря таким решениям иерархов растет нежелание видеть участие Церкви в политике — из-за отсутствия баланса мнений, составляющих «институциональный голос» Церкви». Еще одна горячая тема — финансы. Проблемой для многих поляков является отсутствие прозрачности расходования бюджетных средств (и не только), выделяемых на деятельность фондов, ассоциаций и школ, действующих под эгидой Католической церкви (в частности, медиагруппы отца Тадеуша Рыдзика).