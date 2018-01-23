«Достойный» ответ Киева и эхо войны: главное 23 января

Москва, , 15:22 — REGNUM В Киеве долго думали — и ответили

Киев должен ответить Москве «да» или «нет» на предложение президента РФ Владимира Путина забрать военную технику из Крыма, и никаких больше обращений не нужно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Пока Киев не сказал ничего, лишь министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев не получал официального обращения от России, и назвал предложение Москвы «трюком». О каком «трюке» может идти речь, если это официальное заявление главы государства, в Киеве не пояснили.

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Украина намерена стоять на своем: возврат Киеву военной техники из Крыма неприемлем для украинской стороны, так как предложение было сделано неофициально и может ослабить политическую позицию Киева об «аннексии» полуострова. Отказываться же от этой позиции и внять голосу разума Киев не хочет. Или не может.

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За неделю до этого заявления Климкина в МИД РФ уточнили, что «прорабатывают» вопрос о возможности возвращения украинской военной техники, которая осталась в Крыму. Как заявила представитель МИД телеканалу «112 Украина», данный вопрос «имеет много аспектов», однако подробностей она озвучивать не стала.

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«Агрессивность» России как средство пополнения военных бюджетов?

Глава генштаба вооруженных сил Великобритании генерал Николас Картер обвинил Россию в агрессии, заявив в Королевском институте ВС, что Россия может вскоре начать неожиданные «враждебные действия», направленные на инфраструктуру по обеспечению безопасности в Европе.

Россия, по его мнению, начнет не с «зеленых человечков», а с чего-то неожиданного, и раньше, чем «мы ожидаем». По его словам, Вооруженные силы РФ воспользовались ситуацией в Сирии для «создания экспедиционного потенциала, очень большое количество их офицеров получило великолепный боевой опыт».

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Заявления о российской военной мощи, которая якобы угрожает Западу, звучат все чаще. Ранее председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд заявил, что Россия представляет собой самую серьезную угрозу на европейском континенте: нет ни одной составляющей Вооруженных сил России, которая не была бы модернизирована за последние десять лет.

В контекст откровенно агрессивных заявлений британского военного руководства ложатся и исследования американского военного ведомства, которое проводит работу по сбору различных данных о государствах Восточной Европы, включая ближайших соседей России. Этим США фактически отрабатывают варианты развязывания боевых действий вблизи границ России, считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

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Кроме того, одним из ключевых вопросов, вынесенных на повестку дня на заседании комитета, стала адаптация командной структуры НАТО. Главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кёртис Скапарротти среди аргументов в пользу необходимости этой реформы привел «изменение стратегической окружающей среды», а именно: «возрождение России как стратегического соперника, рост беспорядков и нестабильности в Африке и на Ближнем Востоке, а также терроризм».

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Дело Максименко

Начальник главного следственного управления СКР по Москве Александр Дрыманов участвовал в коррупционных схемах по освобождению криминального авторитета Андрея Кочуйкова, заявил в Московском городском суде на заседании по делу начальника управления собственной безопасности СКР Михаила Максименко представитель обвинения.

По словам прокурора, в марте 2016 года Максименко был осведомлен, что Дрыманов, его заместитель Денис Никандров и бывший глава управления СКР по центральному административному округу Москвы Алексей Крамаренко за денежное вознаграждение пытались решить вопрос об освобождении Кочуйкова из-под стражи.

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В настоящее время начальник главка СКР по Москве проходит по делу в качестве свидетеля. По данным следствия, высокопоставленные сотрудники СКР вступили в сговор с криминальным авторитетом Захарием Калашовым (Шакро Молодой), от которого они получили взятку в размере €500 тыс. за переквалификацию обвинения на менее суровое и последующее освобождение Кочуйкова.

Кнут и пряник

Президент РФ Владимир Путин сообщил о готовящихся поправках, нацеленных на разгрузку судов от рутинной работы. Например, председателей судов в Российской Федерации в ближайшее время могут освободить от хозяйственных и организационных функций.

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Глава государства считает, что данные меры будут способствовать повышению качества работы судов в РФ, а также помогут рассматривать дела более оперативно. Также Путин рассказал о предложении Верховного суда России ввести новую меру дисциплинарной ответственности для судей — понижение квалификационного класса.

На смену «Военторгу» придут ЧВК?

Законопроект, регулирующий деятельность частных военных и военно-охранных организаций (ЧВОО), подготовили депутаты фракции «Справедливая Россия». На деятельность таких организаций не распространяется законодательство Российской Федерации, регламентирующее частную охранную деятельность, отмечают авторы законопроекта, имеющегося в распоряжении ИА REGNUM.

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В нем предметом регулирования являются правовые отношения, связанные с созданием, реорганизацией и ликвидацией частных военных и военно-охранных организаций, выполнением и оказанием ими военных и военно-охранных работ и услуг, осуществлением контроля и надзора за их деятельностью.

Кроме того, регулирование организаций не затрагивает регулирование деятельности правоохранительных органов, равно как и деятельность военнослужащих.