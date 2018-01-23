Переживет ли Турция «бесконечную войну»?

Станислав Тарасов, , 15:07 — REGNUM

То, что сейчас происходит с Турцией в связи с военной операцией «Оливковая ветвь» в северной Сирии, станет тщательно изучаться многими экспертами. Не всё то, что кажется сегодня очевидным, таковым будет восприниматься в будущем. В первую очередь когда речь идет о причинах, которые побудили Анкару предпринять эти отчаянные шаги. По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, ныне «силы безопасности участвуют в самой масштабной борьбе с угрозами национальной безопасности в истории современной Турции». Но почему и как возникли эти угрозы?

Провал проекта неоосманизма

В январе 2003 года США сделали запрос в НАТО о возможной помощи во время планируемой войне с Ираком. Вашингтон предложил Анкаре принять участие. Турция отказалась размещать на своей территории американские войска и не вошла в состав международной коалиции, свергнувшей иракского лидера Саддама Хусейна. Примечательно то, что сам Эрдоган в 2003 году принимал активное участие в решении не поддерживать США, будучи премьер-министром и вторым человеком в государстве после президента Ахмета Сезера. Потом Эрдоган назвал такие действия «ошибочными». А Турция стала действовала в обход центрального правительства Ирака при выстраивании отношений с Иракским Курдистаном, особенно по части заключения энергетических контрактов.

В автономию, несмотря на протесты центрального правительства в Ираке, были введены турецкие войска, которые, по словам Эрдогана, должны были «укрепить силы безопасности Эрбиля, защитить суннитов-арабов, туркмен и курдов от преследований шиитского Багдада». Тогда многие турецкие эксперты предполагали, что вопреки заявлениям Анкары об уважении территориальной целостности Ирака, Эрдоган будет пытаться перевести Иракский Курдистан в зону своего негласного протекторатного управления. И в самой Турции он стал налаживать диалог со «своими» курдами. Кроме неоосманизма в действиях Анкары прослеживался также другой мотив: уменьшить зависимость от поставок энергоресурсов из России через поставки газа с территории Иракского Курдистана.

В 2011 году Турция сломя голову бросилась в «арабскую весну», будучи уверенной в том, что для нее «наступил исторический момент» для восстановления влияния на Ближнем Востоке чуть ли не в границах бывшей Османской империи, что вроде бы на некоторых этапах находило поддержку на Западе. При этом Эрдоган жертвовал своими прекрасными отношениями с президентом Сирии Башаром Асадом. Когда начался сирийский кризис, турецкий лидер дал понять, что поддержит наземную интервенцию США и НАТО туда, будучи уверенным в том, что Сирия, как раньше Ирак, будет фрагментирована. «То, что происходит в Сирии, не может продолжаться долго, — говорил Эрдоган. — В определенный момент ситуация должна измениться».

Не случайно именно в этот момент он вновь поднял вопрос о «необходимости создания буферной зоны на севере Сирии», имея в виду прежде всего установление контроля над сирийскими курдами, что укладывалось в общую логику турецкой политики. Но в 2014 году появился ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), который не только создал фактически единый ирако-сирийский фронт, но и придал иракским и сирийским курдам особое значение. Те стали находить военную и политическую поддержку со стороны США и Запада. Как сегодня говорит глава Пентагона Джеймс Мэттис, «курдские формирования — ключевой партнер США в борьбе против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и доказавший свою эффективность — составляют значительную часть Сирийских демократических сил». Однако Турция рассматривает эти формирования как террористическую группировку, связанную с курдскими сепаратистами, действующими на турецкой территории. Но вопрос о появлении после Иракского Курдистана еще и сирийской курдской автономии сегодня стал реальностью.

Конфликт может выйти за пределы Сирии

Ныне цинично звучат слова Эрдогана о том, что «у Турции нет и не было проблем с курдами» и что «мы стараемся ликвидировать террористическую угрозу у границ Турции». Однако это он сам себя загнал в ловушку, потому что своей политикой разбалансировал регион. Конечно, появление в Сирии в 2015 году российских ВКС изменило ход событий как на Ближнем Востоке, так и в Сирии. Анкара вместе с Москвой и Тегераном оказались на сирийском направлении в одном альянсе. Насколько он окажется устойчивым, покажет время. И обратим внимание на определенные нюансы, появившиеся во взаимоотношениях между Турцией и США как партнерами по НАТО.

Как сообщил Мэттис, Турция поставила в известность США перед нанесением удара по поддерживаемым американцами курдским формированиям в Сирии. Военный министр указал: «Анкара опасается, что конфликт распространится за пределы Сирии». При этом Вашингтон не заявил о прекращении поставок курдам и не выступил с гарантиями, что конфликт не распространится на саму Турцию. В этой связи The New York Times сообщает, что президент США Дональд Трамп призвал конгресс подтвердить присутствие американских войск в Сирии и оказать им финансовую поддержку. А официальный представитель Белого дома Сара Сандерс предупредила, что Анкаре «следует проявлять сдержанность на северо-западе Сирии как в своих военных действиях, так и в риторике».

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Вашингтон «готов предложить Турции создать «зону безопасности» на границе с Сирией, где сейчас ведутся военные действия» и обозначить сроки операции «Оливковая ветвь». Эрдоган в ярости. «Известен ли срок пребывания США в Афганистане, Ираке? — восклицает он. — Завершился ли этот срок в Ираке? Война же не математическая задача?! Вопрос Африна будет решен. Ни шагу назад из Африна!». Но заметим, что ранее премьер-министр Турции Бинали Йылдырым обозначил, что Турция намерена создать в Африне безопасную зону протяженностью всего 30 км. Поэтому предложение США создать «зону безопасности на границе с Сирией» рассматривается как стремление не допустить установление контроля Турции над провинцией Африн.

Западные эксперты считают, что сам факт вторжения Турции в Сирию рискует спровоцировать новый конфликт и привести к изменению войны. Высокопоставленный представитель Патриотического союза Курдистана (правящая партия Иракского Курдистана) Мала Бахтияр заявил, что «мы поможем Африну, направим туда свои силы». По словам французского дипломата Изабель Лассер, до сих пор «это была гражданская война между режимом и оппозицией и общая борьба с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Сегодня мы наблюдаем трансформацию конфликта, когда старые противники — Иран, Саудовская Аравия, «Хезболла», Израиль, Турция и курды — действуют более активно». По ее словам, «всё будет зависеть от продолжительности и цели действий Турции».

Сможет ли альянс двух союзников по НАТО — Турции и США — выдержать это новое испытание или Анкара, «мятежная» внутри НАТО, восстанет против альянса, после чего в регионе начнется очередная «бесконечная война, как в Ираке и Афганистане». Всё еще впереди, и всё еще только начинается.