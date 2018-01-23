Частные военные компании: Что они смогут и кому будут подчиняться

Москва, , 13:45 — REGNUM Законопроект, регулирующий деятельность частных военных и военно-охранных организаций (ЧВОО), подготовили депутаты фракции «Справедливая Россия». Как следует из текста законопроекта, имеющегося в распоряжении ИА REGNUM, предметом регулирования являются правовые отношения, связанные с созданием, реорганизацией и ликвидацией частных военных и военно-охранных организаций, выполнением и оказанием ими военных и военно-охранных работ и услуг, осуществлением контроля и надзора за их деятельностью.

На деятельность таких организаций не распространяется законодательство Российской Федерации, регламентирующее частную охранную деятельность, отмечают авторы. Кроме того, регулирование организаций не затрагивает регулирование деятельности правоохранительных органов, равно как и деятельность военнослужащих.

Отдельно указывается, что полномочия, устанавливаемые инициативой, частные военные компании имеют право реализовывать исключительно за пределами Российской Федерации.

Форма

Частная военная и военно-охранная организация может быть создана только в форме общества с ограниченной ответственностью и не может осуществлять иную деятельность, кроме военной и военно-охранной деятельности, следует из текста документа.

Типовой устав определяет структуру частной военной и военно-охранной организации, статус её структурных подразделений, органы управления и контроля, права и обязанности, а также социальные гарантии сотрудникам, порядок создания, реорганизации и ликвидации частной военной и военно-охранной организации.

Уставный капитал частной военной и военно-охранной организации не может быть менее 10 млн рублей. Предельный размер имущественных (неденежных) вкладов в уставный капитал частной военной и военно-охранной организации не может быть более 50% от размера уставного капитала. На момент подачи заявления на получение лицензии на осуществление военной и военно-охранной деятельности уставной капитал частной военной и военно-охранной организации должен быть полностью оплачен.

Чем занимаются

Предполагается, что основными видами работ и услуг таких организаций в частности являются: участие в миротворческих операциях по линии международных организаций; обучение личного состава вооружённых сил, полиции и иных сил безопасности государства территориальной юрисдикции; обслуживание и ремонт боевой техники и вооружения; услуги военного консалтинга; обеспечение поставок военного обмундирования и снаряжения; выполнение строительных работ военного назначения; разминирование территории, зданий, сооружений; предоставление услуг военных переводчиков; пресечение международной террористической деятельности за пределами территории Российской Федерации; защита суверенитета и целостности иностранного государства, восстановление конституционного порядка на его территории; охрана объектов различного назначения; обеспечение защиты жизни и здоровья физических лиц в соответствии с положениями заключенных договоров; охрана, в том числе вооруженная, колонн, конвоев, а также морских судов (при наличии угрозы нападения); услуги охранного консалтинга; осуществление работ по проектированию, монтажу и эксплуатационному обслуживанию технических средств защиты и охраны, средств идентификации груза, досмотровой и антитеррористической техники.

Роль Минобороны

Деятельность частных военных и военно-охранных организаций, в соответствии с документом, является лицензируемой. Органом, осуществляющим выдачу лицензии, является Министерство обороны Российской Федерации. При этом предъявляются повышенные требования для получения и сохранения лицензии по этому виду деятельности.

«Отдельно настоящим федеральным законом подчеркивается, что федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики, нормативно-правовому регулированию в области обороны, может признать регистрацию частной военной и военно-охранной организации нецелесообразной», — отмечается в сопроводительных документах к законопроекту.

Контроль за частными военными компаниями

В частности, законопроектом устанавливается, что реализация полномочий частной военной и военно-охранной организации осуществляется при наличии специального разрешения Минобороны.

Место постоянной дислокации частной военной и военно-охранной организации, его структурных подразделений определяет также Минобороны. Маршруты перемещения оружия и иного имущества, а также сотрудников частной военной и военно-охранной организации, его представительства, филиала, дочернего общества и совместных предприятий, равно как и места их временной дислокации, осуществляются в разрешительном порядке при наличии специального разрешения, выдаваемого Минобороны.

При этом осуществление операций по пресечению международной террористической деятельности за пределами территории Российской Федерации, по защите суверенитета и целостности иностранного государства, восстановлению конституционного порядка на его территории, реализуется в разрешительном порядке при наличии специального разрешения, выдаваемого Минобороны, а также с участием уполномоченного представителя министерства.

Кроме того, по требованию Минобороны частная военная и военно-охранная организация обязана немедленно прекратить реализацию таких операций и вернуться на место постоянной дислокации.

Также прописывается, что все вопросы, связанные с деятельностью частной военной и военно-охранной организации, а также с контролем за указанной деятельностью, не урегулированные предлагаемым проектом закона, реализует Минобороны.

Принципы

Предполагается, что ЧВК будут действовать по прописанным для них принципам. Так, согласно законопроекту, к основным принципам частной военной и военно-охранной деятельности относятся: уважение и соблюдение прав и свобод человека и гражданина; уважение принципов международного права и их соблюдение; уважение к культурным особенностям и национальным обычаям государства территориальной юрисдикции; расовым и национальным отличиям и свободе вероисповедования; уважение суверенитета и территориальной целостности государств; законность; подконтрольность и поднадзорность.

Не только бои

В случае законодательного урегулирования частные военные и военно-охранные организации способны принять активное участие в защите прав и свобод российских граждан за рубежом, национальных интересов Российской Федерации, охране сотрудников российских компаний на территории иностранных государств со сложной военно-политической ситуацией, развитии международного военного сотрудничества, снижении уровня военных и террористических угроз путем выполнения и оказания военных и военно-охранных работ и услуг, отмечают парламентарии.

«С учетом современной международной обстановки они также могли бы использоваться в операциях по противодействию наркотрафику, организованной преступности и в мероприятиях по восстановлению общественного и конституционного порядка», — указали в «Справедливой России».