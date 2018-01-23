США хотят взять Эрдогана и его «Оливковую ветвь» под контроль

Анкара, , 12:51 — REGNUM Вашингтон хочет лишь усыпить бдительность президента Турции Рэджепа Эрдогана, предложив ему проект создания якобы совместной зоны безопасности на северо-западе Турции. Так прокомментировал шеф-редактор аналитической редакции ИА REGNUM Юрий Баранчик соответствующую инициативу госсекретаря США Рекса Тиллерсона.

«На самом деле американцы хотят влезть на территорию Турции в этом регионе своими военными подразделениями и взять под контроль территорию возможного будущего военного конфликта уже на территории Турции между турками и курдами. Это во-первых. Во-вторых, своим вхождением в операцию «Оливковая ветвь» они как главная страна НАТО хотят взять ход всей операции под свой оперативный контроль, то есть лишить Анкару самостоятельности. И не исключено, в том числе и для того, чтобы снабжать курдов информацией о планах турецкого Генштаба.

Не думаю, что Эрдоган не понимает предложенной ему ловушки и согласится на это предложение старшего партнера, который не оставляет надежд организовать незаконное смещение Эрдогана с его должности», — подчеркнул эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что сегодня госсекретарь США Рекс Тиллерсон выступил с громким заявлением относительно того, что Америка предлагает Эрдогану изучить возможность создания совместной зоны безопасности на северо-западе Турции, чтобы положить конец турецкой военной операции под кодовым названием «Оливковая ветвь».

По его словам, США выступают за то, чтобы рассмотреть возможность «работать вместе, чтобы создать того рода зону безопасности» на северо-западе Сирии, которая удовлетворила бы потребности Анкары. «Поэтому мы находимся в дискуссиях с турками и некоторыми силами «на земле» относительно того, каким образом мы можем стабилизировать нынешнюю ситуацию и удовлетворить законную обеспокоенность Турции, касающуюся её безопасности».