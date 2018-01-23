Министр образования Индии потребовал запретить теорию эволюции

Нью-Дели, , 12:16 — REGNUM Министр высшего образования Индии Сантьяпал Сингх потребовал исключить из школьной программы теорию эволюции, сообщает 23 января The Guardian.

«Никто никогда не видел, как обезьяна превращается в человека», — пояснил Сингх, объясняя причину по которой он потребовал введения подобного запрета.

«У меня есть порядка 10−15 комментариев от величайших ученых мира, которые утверждают, что нет никаких оснований говорить о теории эволюции как о верной», — подчеркнул министр.

Сингх, обладающий ученой степенью по химии, отметил, что делает подобные высказывания как человек науки, однако не останавливаясь на том моменте, что высказывается не по вопросам химии.

«Теория Дарвина ошибочна. Она нуждается в исправлении в учебниках и школьной программе», — резюмировал ученый-химик.

Подобное заявление министра вызвало бурное возмущение в научной среде Индии, свыше 2 тыс. ученых подписали петицию, в которой подчеркивали, что министр вводит людей в заблуждение, а его высказывания лишены научной компетенции.

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