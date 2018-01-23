Лимонов о России, Турции и Курдистане

Эдуард Лимонов, , 11:16 — REGNUM

Турецкая армия в субботу отбомбила северо-западную территорию сирийского Курдистана — район, называемый Африн. Там проживают около 1,5 миллиона курдов, вполне внушительное население, таким образом.

Ну отбомбить сирийских курдов, не имеющих авиации (кстати, авиации ведь не имели и джихадисты ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)), было занятием скорее вполне безопасным для турецких самолётов. По разным сведениям, самолётов было то ли 72, то ли 86, но в любом случае отбомбили позиции сил «Отрядов курской самообороны» и партии «Демократический Союз».

По первоначальным данным от Sky News Arabia, при бомбёжках погибли девять человек — шесть мирных жителей и три бойца курдских сил самообороны.

А в воскресенье началась наземная операция. В Африн устремились турецкие танки и турецкий спецназ.

«Операция будет проводиться в четыре этапа, террористические организации будут уничтожены, после чего будет создана 30-километровая зона безопасности», — сообщили турецкие военные.

Если сравнивать с Донбассом, это как если бы началось украинское наступление на ДНР и ЛНР. Но не будем сравнивать с Донбассом.

Наземный этап операции начался в воскресенье.

Вместе, а точнее впереди турецких танков и спецназа идут союзники турок — «Сирийская Свободная Армия». Насколько я понимаю, это сведённые вместе племенные объединения живущих в этих же местах туркоманов, близких к туркам по происхождению, и арабов.

Турки утверждают, что они вошли и в район Африн, и в город с тем же именем.

Если верить турецкой стороне, то турецкая бронетехника якобы не сталкивается с серьёзным сопротивлением со стороны сил самообороны курдов.

Но вот что утверждают курдские источники.

Представитель Сирийского Курдистана в Москве Роди Осман:

«Несмотря на ожесточённые столкновения, Турция и её группировки не смогли войти в Африн. На границе турки убрали поставленные ими стены, чтобы зайти с земли в Африн. Но они получили жёсткое сопротивление, и в результате им пришлось отступить».

Нури Махмуди в Сирийском Курдистане:

«Все наземные военные атаки Турции против Африна были отражены, и они (турецкие военные) были вынуждены отступить».

Бируск Хасак, из Сирийского Курдистана:

«Турецкие силы были отброшены после ожесточённых столкновений».

А что сирийские власти?

Министр иностранных дел Сирии Фейсал Мехдед сообщил ещё перед вторжением:

«Сирийская авиация собьёт всякий турецкий самолёт, который вторгнется в её воздушное пространство».

Как мы знаем, не сбили, хотя у Сирии есть чем сбивать. И российские ВКС присутствуют ещё на авиабазе Хмеймим.

Иран?

Иран потребовал немедленно прекратить турецкую операцию в Африне.

Россия?

В лице Лаврова призвала обе стороны конфликта (Турцию и курдов) быть сдержанными.

Между тем и Сирию, и Иран, и Россию, и Турцию, казалось бы, связывают соглашения о взаимном согласии и мире в регионе.

Ходили слухи, что Россия намерена обратиться в Совет Безопасности ООН с жалобой на поведение Турции.

Однако обратилась (на мой взгляд, неожиданно) Франция.

Мевлют Чавушоглу выразил турецкий взгляд на эту инициативу:

«Если Франция или другая страна вынесет эту тему на Совет Безопасности ООН, она окажется в положении страны, которая стоит рядом с террористами. Мы не видим возможности выноса темы нашей операции в Африне в ООН».

В приведенной фразе видна напористая наглость Турции, региональной державы, между тем бросившей вдруг вызов крупнейшим мировым державам, Франции в частности.

К концу дня понедельника выяснилось:

Евросоюз и США выступили против вторжения Турции в Сирийский Курдистан.

НАТО, впрочем, заявило, что Турция имеет право на отстаивание своих национальных интересов.

Совбез ООн не включил предложение Франции об Африне в повестку дня понедельничного заседания, вопреки стараниям министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана.

Эрдоган заявил, что операция в сирийском Африне была согласована с Москвой, сообщило агенство Anadolu. «Турция не отступится от операции в Африне, и у неё есть соглашение с Россией», — так процитировала Эрдогана турецкая газета «Йени Шафак».

Йылдырым, премьер-министр Турции:

«У России не было возражений (против операции)».

Antony Skinner, аналитик, США:

«Турция не бросилась бы в тотальное наступление, наземное и воздушное, без благословения Москвы».

Москву за два дня до начала операции в Африне действительно посетили высокопоставленные турецкие военные — командующий и глава разведки. И российский военный контингент вдруг исчез из Африна, российские военные удалились в соседний регион.

Лавров:

«Операция Турции стала ответом на действия США».

И Лавров же объясняет:

подвигнуть Турцию к вторжению в Африн могло известие о том, что курды вольются в новые приграничные силы безопасности, создаваемые США с заявленной целью предотвращения возрождения остатков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Ходили слухи, что эти силы будут насчитывать до 30 тысяч бойцов, и половину составят курды. То есть в агрессии Турции виноваты США. Мы поняли.

Дмитрий Песков:

«Россия находится в контакте как с Дамаском, так и с Анкарой. Россия внимательно наблюдает за гуманитарными аспектами, которые связаны с происходящим сейчас в районе Африна. Россия выступает за сохранение территориальной целостности Сирии».

Мы поняли.

Положение в Африне на вечер понедельника, сводная справка.

Туркоманам, членам турецких националистических организаций и спецназу Турции действительно удалось вначале захватить десять населённых пунктов на курдской территории и продвинуться на 11 километров.

Однако затем курдские отряды (не следует забывать, что они храбро и результативно сражались против крепких джихадистов ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и изгнали их) вытеснили турок и Сирийскую Свободную Армию из большинства захваченных было турками и исламистами территорий.

Турецкая сторона потеряла пять танков, не менее 30 убитыми, и до сотни ранены.

Потери курдов около 20 человек (11 убитых только в Африне, в том числе шесть детей). В рядах курдских ополченцев погибли восемь бойцов.

Перспективы.

Вряд ли турки пойдут дальше на восток, на Манбидж, где у курдов сосредоточены главные силы. Скорее проведут лимитированный погром в Африне.

Мораль.

Позиция России непорядочная по отношению сразу и к Сирии, к Ирану и, разумеется, к курдам. Курдов, кстати, в РФ проживает значительное количество — около 700 000. Курды уже обвиняют Россию в предательстве.

Россия, по моему мнению, во внешней политике совершает последние годы одну и ту же ошибку. Она хочет быть всем мила, от всех равноудалена и ко всем равно приближена.

Боюсь, что Россия может стать всеми дружно нелюбима, и как следствие — всеми ненавидима.