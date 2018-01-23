«Нерешаемая проблема» курдов, Идлиб и операция Турции: Эрдоган не отступит

Анкара, , 10:55 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не отступится от операции в Африне, и сирийцы смогут вернуться в свои дома там после того, как турецкая армия установит над городом контроль.

Главная цель Турции в том, чтобы дать отпор террористам. Эрдоган напомнил, что во время операции «Щит Евфрата» удар был нанесен по тем, кто «планировал создать коридор террора вдоль наших границ».

«Тогда США доставили в этот регион 5 тыс. грузовиков с военным оборудованием, которое было распространено среди террористических организаций. Операция в Африне также закончится, когда будут достигнуты поставленные задачи», — сказал Эрдоган, пообещав установить контроль над Африном.

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Захватывать территорию Сирии Турция не планирует, а собирается поставить город под контроль, как это ранее было сделано в сирийских городах Джараблус, аль-Раи и аль-Баб.

«Задача Турции — обеспечить национальную безопасность и территориальную целостность Сирии», — сказал лидер страны.

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Он также подтвердил, что у него есть договоренности с Россией — Москва поставлена в известность об операции «Оливковая ветвь». Турецкий телеканал NTV привел заявление премьер-министра Турции Бинали Йылдырыма о том, что «у России не было возражений» против операции, и Анкара поддерживает контакты с Москвой и через нее — с Дамаском.

Кроме того, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что российские представители находятся в контакте с турецким и сирийским руководством по вопросу операции в Африне. Вскоре после заявления Эрдогана стало известно о первом погибшем турецком военнослужащем в ходе операции в Сирии — он погиб во время боестолкновения с бойцами Рабочей партии Курдистана.

По мнению экс-главы израильской спецслужбы «Натив» Якова Кедми, проблема курдов на Ближнем Востоке всегда будет — она нерешаемая. Однако есть и второй неотменяемый фактор ближневосточной политики, который стоит постоянно держать в уме и учитывать при обсуждая вопросов, касающихся этого региона: террористы. Кроме того, в Сирии никогда не останутся никакие войска, турецкие — точно, и они это знают, считает эксперт.

В этой ситуации, по мнению эксперта, исход конфликта турок и курдов зависит сейчас именно от исхода боевых действий в Идлибе, где, по мнению «правдолюбцев» из CNN, повторяется трагедия Алеппо. И сейчас американская машина пропаганды будет вести риторику в духе «опять бомбят несчастных беженцев», умалчивая, что там окопалась «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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А в Идлибе, напомним, правительственные войска Сирии начали совместную с отрядами народного ополчения операцию против террористов «Джебхат ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Турция, на территории которой проживает немалое количество курдов, опасается создания в Сирии курдской автономии, поэтому ведет с ними противостояние, которое вылилось в обострение на границе. Оно началось после того, как США провокативно заявили о стремлении создать пограничные войска вместе с сирийскими курдами.

Речь шла о 30-тысячной «пограничной армии» из сирийских курдов, которые будут держать территории на севере Сирии, неподконтрольные сирийскому правительству.

В Идлибе уже произошел размен между Москвой и Анкарой — турки отозвали свои прокси-силы на Африн, САА замкнула котел, считает шеф-редактор ИА REGNUM Юрий Баранчик. И для такой позиции Москвы в отношении курдов есть и еще довольно серьезные аргументы.

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