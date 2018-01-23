Сороса пугает возрождение России

Вашингтон, , 10:52 — REGNUM Россия на сегодняшний день — возрождающаяся держава, которая представляет угрозу для Европейского союза. Такое мнение выразил в интервью британскому изданию Financial Times финансист Джордж Сорос.

Дела у ЕС идут плохо, отмечает Сорос, ассоциация стоит на грани развала. На ее фоне пугающим для эксперта выглядит возрождение России, основанное, как он поясняет, на национализме.

Этот термин в устах Сороса скорее означает патриотизм как таковой. Речь идет о нежелании российских политиков поддаваться внешнему управлению.

Как сообщало ИА REGNUM, около двух лет назад, в феврале 2016 года, финансист предрек скорое падение «режиму Путина». Он отметил, что в конце 2017 года истечет срок погашения основной части внешнего долга России, что приведет к политическому коллапсу, а затем — хаосу.

Сорос отмечал, что популярность президента Путина, которая остается высокой, зиждется на социальном договоре, требующем от правительства поддерживать финансовую стабильность. Кроме того, общество ждет медленного, но верного повышения уровня жизни.

Он подчеркивал, что «режим» рухнет из-за западных санкций и резкого падения цен на нефть. Прогноз эксперта очевидно не оправдался.

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