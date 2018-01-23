Anadolu: Рохинджа продолжают бежать из Мьянмы

Нейпьидо, , 10:41 — REGNUM Беженцы из Мьянмы продолжают покидать страну, в то время как Бангладеш стремится вернуть их обратно, сообщает 23 января Anadolu.

«Репатриация — это кошмар для всех оставшихся в живых жертв геноцида и бежавших от него в Бангладеш. Мы глубоко озабочены этим», — заявил председатель Европейского совета рохинджа Хла Куав.

«Беженцы никогда не должны быть возвращены на поля убийств прежде, чем их безопасность и право на гражданство не будут гарантированы», — добавил представитель пострадавшей народности.

Данное заявление было реакцией на соглашение, подписанное между Мьянмой и Бангладеш 23 ноября 2017 года, о постепенной репатриации беженцев, покинувших страну в результате вспыхнувшего в ней насилия.

Несмотря на громкие слова о геноциде со стороны представителя народности рохинджа, подобные формулировки не используются представителями международного сообщества и, как отмечают эксперты, должны быть признаны компетентными органами.

Напомним, 25 августа 2017 года в результате столкновений правительственных сил Мьянмы с террористами страну вынуждены были покинуть порядка 650 тыс. человек, которые переселились в лагеря для беженцев в Бангладеш.

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