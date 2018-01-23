Железняк: Запад фактически отрабатывают варианты боев у границ РФ

Москва, , 10:31 — REGNUM Глава генштаба вооруженных сил Великобритании генерал Николас Картер фактически озвучивает программу усиления и расширения НАТО все ближе к российским границам. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 января, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

Глава генштаба вооруженных сил Великобритании генерал Николас Картер предположил, что Россия может начать «враждебные действия» быстро и таким способом, которого никто не ожидает. По его мнению, возможные «враждебные действия» России могут быть направлены на инфраструктуру по обеспечению безопасности в Европе, а также на подрыв доверия к НАТО.

Подобные заявления высокопоставленного военного чиновника можно расценивать «как грубую провокацию и угрозу безопасности нашей страны», заявил Железняк.

«Россия проводит миролюбивую политику, но всегда готова отстаивать свою независимость и протянуть руку помощи нашим союзникам для защиты от внешних посягательств. Разумные люди на Западе на сирийском примере могли убедиться в высоком уровне боеспособности наших вооруженных сил и эффективности российского оружия», — отметил парламентарий.

При этом Железняк обратил внимание на то, что в контекст откровенно агрессивных заявлений британского военного руководства ложатся и исследования американского военного ведомства, которое проводит работу по сбору различных данных о государствах Восточной Европы, включая ближайших соседей России.

«Военные США анализируют инфраструктуру, логистику, уровень развития промышленности и другие показатели явно не для статистики. Таким образом они изучают возможности соседних с Россией стран к функционированию в условиях военного времени и ЧС, чем фактически отрабатывают варианты развязывания боевых действий вблизи с границами России», — подчеркнул депутат Госдумы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, комментарии британской аудитории к публикациям свидетельствуют о понимании обществом того, что военная элита пытается «выбить из казны деньги» на борьбу с «русской угрозой», а потому беззастенчиво запугивает собственное население.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Генштаба Британии: Россия может начать «враждебные действия»