Постпред Франции при ООН: Сирия может распасться на части

Нью-Йорк, США, , 10:16 — REGNUM Постоянный представитель Франции при Организации Объединенных Наций (ООН) Франсуа Делаттр утверждает, что Сирию может ждать распад на части и новая волна терроризма. Об этом он заявил 22 января после совещания Совета Безопасности ООН.

В случае, если мировое сообщество не добьется урегулирования сирийского конфликта политическими методами, по словам Делаттра, страну ждут дробление на части, убийства на этнической почве и другие гуманитарные трагедии.

Об этом постпред Франции при ООН заявил, комментируя проведение турецкими военными операции против курдских формирований в районе сирийского Африна.

«Страна стоит перед выбором. Возможно худшее: раздробление, этнические чистки, раздражение суннитского меньшинства, способное привести к новой волне терроризма», — отметил он.

Однако, по словам постпреда Франции, мирное разрешение сирийского вопроса возможно в случае, если удастся убедить США, ЕС, Россию и другие страны действовать в одном направлении. Франсуа Делаттр призвал все заинтересованные стороны готовиться к встрече по Сирии под эгидой ООН в Вене.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 января МИД Катара поддержал операцию вооруженных сил Турции на территории Сирии. В заявлении, выпущенном внешнеполитическим ведомством страны, сказано, что спецоперация в сирийском Африне «была вызвана соображениями национальной безопасности и поэтому вполне законна».

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Отметим также, 20 января Турция начала в сирийском Африне военную операцию «Оливковая ветвь», направленную на борьбу с курдскими отрядами народной самообороны.

Решение Анкары ввести войска было принято после заявления США о намерении создать 30-тысячную «пограничную армию» из сирийских курдов, неподконтрольных официальному Дамаску.

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