The Guardian: США виновны в гибели десятков мирных жителей в Сомали

Вашингтон, , 09:22 — REGNUM Коалиция, возглавляемая США, виновна в гибели десятков мирных граждан в Сомали, сообщает 23 января The Guardian.

По данным исследования, проведенного изданием, число вылетов американской авиации против исламских террористов в Сомали значительно увеличилось.

Активизация авианалетов является частью новой политики президента США Дональда Трампа в Африке и на Ближнем Востоке.

За последние шесть месяцев в Сомали коалиция, возглавляемая США, произвела 34 боевых вылета, что в два раза больше, чем за весь 2016 год.

Большинство авиаударов было нанесено по боевикам «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), связанных с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Целью террористов в Сомали является создание фундаменталистского государства, основанного на законах шариата. Противостояние продолжается уже свыше десяти лет, правительство не контролирует значительную часть территории страны.

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