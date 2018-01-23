Вторник, 23 Января 2018 года
15:24:49 МСК

Президент Филиппин призвал «пристрелить» его, если станет диктатором

Политика

«Рекомендация» стала ответом на опасения политических оппонентов Дутерте о том, что президент останется у власти и после 2022 года

Манила, 23 января 2018, 09:07 — REGNUM  Необычный совет представителям силового блока в филиппинском правительстве дал президент Филиппин Родриго Дутерте. Он призвал «пристрелить» его в том случае, если станет диктатором и не уйдет с поста президента в положенный срок, сообщает Reuters.

Столь резкая «рекомендация» стала ответом на опасения его политических оппонентов о том, что после изменения конституции и введения федеральной системы на Филиппинах Дутерте останется у власти и после 2022 года.

«Если я задержусь на своем посту или стану диктатором пристрелите меня, я не шучу», — сказал президент в ходе визита на одну баз вооруженных сил.

Он добавил, что защита конституции и народа является работой и священным долгом военнослужащих, в том числе от диктаторских посягательств.

Напомним, Дутерте выступает за федеративное устройство островного государства, которое, по его представлению, позволит решить проблемы неравенства, предоставления провинциям страны новых полномочий и признания различного состава страны.

Читайте также: Филиппинские революционные группы объединились против исламистов

Изменение конституции Филиппин является спорной политической темой в стране, ее используют оппоненты Дутерте. Они усматривают в действия нынешнего главы государства попытку продлить срок собственных полномочий.

Читайте ранее в этом сюжете: Филиппины отказались от заявки на финансовую помощь США

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Внешняя политика Филиппин

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить