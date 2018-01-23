American Conservative: Возвращаться к ПЗРК «Стингер» – плохая идея

Максим Исаев, , 08:45 — REGNUM

Впавшие в немилость многие годы назад переносные зенитно-ракетные комплексы FIM-92 «Стингер» могут вновь начать использоваться военнослужащими США. Возвращение «Стингеров», преподносимых в качестве нового решения для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), в арсенал США неизбежно может привести к повторению катастрофической ситуации с их распространением по всему миру — давняя проблема для ПЗРК, у которого почти нет применений в вооруженных силах США, пишет Джейсон С. Дитз в статье для американского издания The American Conservative.

«Возращение «Стингеров» решит проблему выявленного разрыва, который создала и признала армия«, — подчеркнул в интервью Defense News подполковник Аарон Фелтер, директор управления командования по разработке доктрины и боевой подготовке ПВО США. — Мы возвращаемся к основам в предоставлении противовоздушной защиты малой дистанции маневренным подразделениям».

Принятые на вооружение в начале 1980 годов, «Стингеры» являются передовым ПЗРК, который может похвастаться как наименьшим весом, так и самой крупной боеголовкой. Все это прекрасно на бумаге, однако в действительности вооруженные силы США, обладающие крупномасштабными ВВС и арсеналом мобильных систем «Пэтриот», никогда не оказываются в такой ситуации, когда господство в воздухе будет зависеть от применения простыми пехотинцами ПЗРК малого радиуса действия против вражеских летательных аппаратов.

Поэтому неудивительно, что вооруженным силам США, по сути, никогда не выпадала возможность использовать «Стингеры» для каких-либо значительных целей. В нынешней череде войн США противостояли врагам, у которых ВВС были либо очень ограничены, либо не существовали вовсе. С этим и связано по большей части то, почему Пентагон отказался от подготовки военнослужащих к использованию «Стингеров» и оснащения ими войск: они попросту бесполезны.

Это не означает, что «Стингеры» были отправлены на какой-нибудь склад и там забыты. Напротив, администрация президента США Рональда Рейгана стремилась передать эти ракеты в руки поддерживаемых США антиправительственных войск, прежде всего афганским моджахедам и ангольской партии «Национальный союз за полную независимость Анголы» (УНИТА).

Ракеты «Стингер» оказались прекрасным оружием для антиправительственных групп и квазитеррористических формирований по тем же причинам, по которым они были бесполезны для вооруженных сил США. Подобные группы редко обладают преимуществом в воздухе, поэтому они более чем готовы зависеть от своей пехоты, которая бы наносила удары в упор по вражеским летательным аппаратам в надежде уничтожить важное оборудование противника.

Хотя степень успешности применения этих ракет и является предметом жарких споров, именно со «Стингерами» связывают поражение «советской оккупационной группировки» в Афганистане. Тем не менее попытки США затем выкупить эти системы у моджахедов ни к чему не привели, а сами системы оказались в лучшем случае на черном рынке, в худшем же — в руках боевиков таких группировок, как «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), ставших костяком международного терроризма.

С каким бы удовольствием ни смотрели в США на то, как с помощью «Стингеров» сбивают советские летательные аппараты, сенатор-республиканец Чарльз Уилсон — один из тех, кто стоял за отправкой этих ПЗРК в Афганистан, — признавал, что «живет в ужасе» от мысли, что «Стингеры» могут в конечном счете начать применяться для уничтожения гражданских самолетов.

Почти нет никаких сомнений, что так и получилось. Обычно точной информации о том, что стало причиной крушение самолетов за пределами США, нет, но в ряде случаев для этого использовались и ПЗРК. В частности, в этом замечена группировка «Тигры освобождения Тамил-Илама», действующая в Шри-Ланке. Применяемые ею ПЗРК были именно «Стингерами». И эти ПЗРК по-прежнему в больших количествах находятся в руках у различных сил. И хотя боевики чаще всего предпочитают использовать их против вражеских вертолетов и самолетов, каждый «Стингер», чье местоположение неизвестно США, делает гражданские авиаперелеты более опасными.

И хотя теоретически «Стингеры» были эффективны для уничтожения малогабаритных БПЛА, использовать эти системы против них кажется перебором, поскольку простое огнестрельное оружие и средства электронного поражения оказываются столь же эффективными для нейтрализации угрозы беспилотников. Более того, они являются более дешевым и надежным решением, поскольку не сопряжены с риском распространения, чем печально известны «Стингеры».

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Несложно догадаться, к чему это приведет: новая заинтересованность в обучении и оснащении военнослужащих США «Стингерами» будет означать также и стремление обучить и оснастить ими союзников Вашингтона, у которых ограничен потенциал ПВО. И, как и прежде, будет велика вероятность того, что они попадут в руки местным антиправительственным силам. В рамках взаимодействия США с Африкой и Ближним Востоком число потенциальных получателей этих ПЗРК довольно велико. Наибольшее беспокойство вызывает то, что многие из них доказали свою неспособность контролировать поставленное США оружие.

В качестве одного из самых ярких примеров можно привести Сомали — страну с ограниченными ПВО и войной с терроризмом, благодаря которой Могадишо может возглавить список получателей этого оружия, несмотря на то, что в этой стране очень часто поставленное США оружие либо разворовывается, либо продается на черном рынке.

Таким образом, США раз за разом показывают свою склонность к принятию плохих решений по вопросу о том, кому можно доверять такое оружие, поэтому лучше отказаться от идеи вновь начать поставлять «Стингеры» по всему миру.