Порошенко назвал солдат Украины «оккупантами» Донбасса

Киев, , 07:47 — REGNUM В ходе поздравления граждан Украины с Днём соборности глава государства Пётр Порошенко назвал украинскую армию «оккупантами». Данную оговорку 22 января услышали зрители украинских телеканалов.

Президент Украины заявил, что Крым, Севастополь и Донбасс топчет «сапог украинского оккупанта».

«И радостный праздник Дня соборности будет для украинцев с горьким привкусом, пока сапог украинского оккупанта… российского оккупанта топчет нашу украинскую суверенную землю Крыма, Севастополя, Донетчины и Луганщины», — запнувшись, поправился Порошенко.

Следует отметить, что странные оговорки давно преследуют Порошенко, напомним лишь одну из них, когда он во время своего выступления по случаю Дня дипломатии назвал при обсуждении «российской агрессии» украинский режим «подлым».

"Дорогие друзья! Никто не знает подлость украинского режима лучше, чем мы — украинцы», — сказал Порошенко.

Отметим, как тогда, так и сейчас эти «оговорки» лишь подчеркивают абсурд происходящей сегодня на Украине «дерусификации» и насильственной украинизации территорий, веками входивших в состав России.

Процесс насильственного внедрения украинского языка вызывает понятное внутреннее отторжение у того большинства населения юго-востока страны, которое привыкло веками говорить по-русски.

Но сплоченное бандеровское меньшинство продолжает навязывать свою волю аморфному и неорганизованному большинству.

Читайте также: Порошенко назвал действующий режим в Киеве «подлым»