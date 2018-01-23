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Долги растут, а власти надеются, что хуже не будет: Радио REGNUM

Политика

Федеральное казначейство возьмёт под контроль расходы бюджетных средств нескольких регионов из-за большого объёма накопленных долгов

Долги растут, а власти надеются, что хуже не будет: Радио REGNUM
Иван Шилов © ИА REGNUM
Радио REGNUM

Москва, 23 января 2018, 08:00 — REGNUM  

Читайте ранее в этом сюжете: РФ избавится от «нахлебников»-пенсионеров по примеру Украины? Радио REGNUM

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