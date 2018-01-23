Долги растут, а власти надеются, что хуже не будет: Радио REGNUM

Москва, 23 января 2018, 08:00 — REGNUM
- Хамство в ответ: Киев отклонил предложение России забрать военную технику из Крыма;
- Отразить «нападение России»: Порошенко грозят перезагрузкой режима;
- С согласия родителей: о законопроекте о регистрации в соцсетях;
- Под присмотром: траты Костромской области и Хакасии Москва берёт под особый контроль;
- Настроения и надежды: в России сложились идеальные условия для роста бедности.
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