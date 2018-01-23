Глава Аргентины попросит у России помощи в поисках подлодки San Juan

Буэнос-Айрес, , 05:00 — REGNUM Просьбу о дальнейшей помощи со стороны Москвы в поиске пропавшей подводной лодки San Juan следует включить в повестку встречи аргентинского президента Маурисио Макри с российским коллегой Владимиром Путиным, заявил аргентинский депутат Гильермо Кармона, сообщается на сайте парламента Аргентины.

Соответствующее послание Макри направил президенту. Он подчеркнул, что аргентинские депутаты обеспокоены «очевидным сокращением» количества кораблей, задействованных в поисковой операции.

Напомним, переговоры Путина и Макри состоятся 23 января. Аргентинский президент уже находится в Москве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, аргентинская подводная лодка San Juan пропала 15 ноября 2017 года при переходе с базы в городе Ушуайя (архипелаг Огненная Земля, Аргентина) в Мар-дель-Плата (провинция Буэнос-Айрес, Аргентина). На борту находились 44 человека.

Началась поисковая операция, в которой помогают разные страны, в том числе и Россия: После того как стало известно о ЧП, Путин предложил Макри содействие ВМФ России в поисках.

Аварийно-спасательный отряд ВМФ РФ вылетел из Санкт-Петербурга в Аргентину. Были задействованы телеуправляемый глубоководный аппарат «Пантера плюс» и океанографический исследовательский корабль «Янтарь».

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Моряки так и не были найдены. 1 января мать одного из пропавших сообщила, что родственники моряков намерены обратиться к Путину с просьбой не прекращать поисков подводной лодки.

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