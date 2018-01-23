Встречный «счет» Молдавии может выставить не только Россия, но и ПМР

Тирасполь, , 04:16 — REGNUM Россия и Приднестровье могут выставить «встречный иск» Молдавии за потраченные СССР средства на обустройство союзной республики и за ущерб, нанесенный ПМР во время агрессии 1992 года. Об этом пишет приднестровское государственное ИА «Новости Приднестровья», комментируя намерение молдавских властей рассчитать и выставить «счет» России за «оккупацию» Приднестровья.

«До недавних пор вокруг России было достаточно много желающих получить компенсацию за «советскую оккупацию». Малейший намёк с российской стороны о том, что считать потраченное Советским Союзом на обустройство союзных республик и помощь бывшим партнёрам по соцсистеме — дело утомительное, но всё же реальное, свёл на нет пыл и поляков, и тех же прибалтов, и иных любителей «компенсационной арифметики», — пишет агентство.

Применимо к Молдове, отмечает автор, никто пока подсчётами не занимался, но «тут лишь парочка заводов в Кишинёве всесоюзного значения потянут на достаточно круглую сумму».

Это без учёта превращения провинциального Кишинёва в современный город, а заодно с ним и создания инфраструктуры всех остальных населённых пунктов нынешней Молдовы. То, что за годы её независимости всё это пришло в упадок, конечно же, не вина России. Более того, если она пойдёт на принцип, то вполне может выставить и счёт за уничтожение предприятий, которые производили комплектующие для российских производств», — добавляет издание.

ИА «Новости Приднестровья» также отметило, что Молдавия ни копейки до сих пор не возместила за ущерб, нанесённый Приднестровью во время агрессии РМ в 1992 году. «По официальным данным, он превысил более 10 миллиардов советских рублей.

Только в Бендерах были разрушены 60 жилых домов, 15 объектов здравоохранения и 19 — образования. Повреждены 46 предприятий города. Ущерб мог быть и больше, не вмешайся тогда Россия», — подчеркивает издание.

Авторы напоминают, что это далеко не единственный откровенно недружественный шаг Кишинёва по отношению к России.

«Кремль от ответных действий пока что останавливало наличие в Молдове «пророссийского» президента. Как будет теперь? Ведь терпение не бесконечно, и в России уже наверняка разобрались, кто есть кто», — подводит итог агентство.

В свою очередь президент ПМР Вадим Красносельский, комментируя эту тему в интервью «Независимой газете», заявил, что приднестровцы считают Объединенную группу российских войск в Приднестровье гарантом мира в республике.

«ОГРВ — основа миротворческой операции в регионе: батальон МС формируется из состава опергруппы. Тем более что есть такой нерешенный вопрос, как склады боеприпасов бывшей 14-й армии, расположенные на территории Приднестровья. Если там что-то взорвется — мало не покажется ни Молдавии, ни Украине. И это могло бы произойти, если бы не ОГРВ, которая охраняет склады», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, cпикер молдавского парламента Андриан Канду в конце минувшей недели заявил, что власти Молдавии планируют нанять международную юридическую компанию для подсчета «ущерба» от военного присутствия России в Приднестровье. «Счет», по его словам, будет исчисляться в миллиардах долларов. Находящихся в Приднестровье российских военных Канду назвал «оккупационными силами».

В свою очередь член Совфеда РФ Франц Клинцевич заявил, что Россия должна выставить встречный счет Молдавии за работу миротворцев в Приднестровье. «Думаю, что Россия вправе выставить Молдавии встречный счет. Российские миротворцы выполняют в этом регионе важнейшую функцию, предотвращая неизбежный в случае их отсутствия серьезный вооруженный конфликт, что, несомненно, связано с денежными затратами — и немалыми», — сказал Клинцевич.

При этом он высказал сожаление, что Молдавии платить нечем. «Страна — банкрот», — констатировал сенатор.

Оперативная группа российских войск (ОГРВ) и российские миротворцы находятся на территории Приднестровской Молдавской Республики в соответствии со статьями 2 и 4 Соглашения о принципах мирного урегулирования молдавско-приднестровского конфликта, подписанного в 1992 году главами России и Молдавии в присутствии президента Приднестровья. Согласно статье 8 данного Соглашения, его действие может быть прекращено либо «по согласию сторон», либо «в случае выхода из него одной из договаривающихся сторон».

Несмотря на постоянные попытки подвергнуть сомнению и дискредитации мандат России на выполнение миротворческой миссии и требования вывести российские войска из Приднестровья, звучащие на протяжении ряда лет, о своем выходе из Соглашения о принципах мирного урегулирования молдавско-приднестровского конфликта Кишинев до сих пор не объявил.

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