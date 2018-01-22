США уличили в неуважении к соседям РФ

Москва, , 20:20 — REGNUM Стремление оборонного логистического агентства США изучить инфраструктуру Белоруссии, Украины, Молдавии, Финляндии и Польши — это нарушение суверенитета и проявление неуважения к национальной идентичности, считает член Совфеда Константин Косачёв. Об этом он заявил 22 января в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1», комментируя заказ соответствующего исследования американскими военными.

«Все эти действия сделаны без спроса этих стран, — заметил он. — Всё это прямое нарушение суверенитета и неуважение к национальной идентичности тех стран, которые становятся пешками Вашингтона. Это не шутки! Это не туристическая поездка. Если бы США были нормальными ребятами, то делали бы суперскрытно. Это все предельно непорядочно ко всем странам».

Его поддержал другой участник передачи, военный эксперт Михаил Ходарёнок, отметивший, что изучение возможных театров военных действий — это нормальное явление, хотя, как правило, такие планы держатся в секрете и не выносятся в печать. В сложившейся ситуации, по его мнению, есть элемент провокации.

Напомним, что логистическое агентство департамента обороны США заказало исследование инфраструктуры пяти стран Восточной Европы: Белоруссии, Финляндии, Молдавии, Польши и Украины. Как отмечается в соответствующем документе, Пентагону необходимо понимать логистические сети и цепочки поставок различных товаров в этих странах для подготовки собственной промышленности к условиям войны. В отчёте по каждой из пяти стран предполагается указать местные и региональные источники получения воды, продуктов питания, топлива, медикаментов, промышленного оборудования и одежды. Также Пентагон проявляет интерес к строительным материалам.