Амбиции и наследство нового мэра Старого Оскола

Марина Каширская, , 21:48 — REGNUM

В Белгородской области с 19 января закрыт вопрос о том, кому возглавлять администрацию Старооскольского городского округа. Большинством голосов депутаты горсовета избрали на пост мэра Александра Сергиенко, который после отставки прошлого градоначальника был назначен первым заместителем главы администрации и временно исполняющим его обязанности.

Голосованию предшествовали уже опробованные в других регионах этапы выборов сити-менеджера: подача документов и защита программ перед конкурсной комиссией, в которой поровну представлены делегаты от горсовета и губернатора.

Денег нет, но очень надо

«В представленной депутатам программе развития Старого Оскола победитель обещал защищать интересы горожан и вести «профессиональное управление хозяйством». По оценке господина Сергиенко, в инфраструктуру Старого Оскола до 2022 года необходимо вложить 25—30 млрд руб. Откуда могут быть привлечены указанные инвестиции, глава администрации пока публично не уточнил», — сообщил «Коммерсантъ».

Стоит отметить, что экономическое «неблагополучие» Старого Оскола было одним из лейтмотивов в обвинительных речах против Александра Гнедых. В вину ему вменялись плохие дороги на территории муниципалитета, бюджетные долги и низкий показатель бюджетообеспеченности на одного жителя городского округа.

Ни одного из этих обвинений Гнедых не признал: объем ремонта дорог закладывается в бюджете, который принимают депутаты, а не мэр, а госдолг с 2013 года (именно тогда старооскольцы в последний раз голосовали за мэра на выборах) сократился на 500 миллионов рублей. Что касается бюджетообеспеченности, то экс-мэр указал на главную экономическую проблему Старого Оскола. Наряду с Белгородом он «кормит» остальные муниципалитеты региона, получая налоги от крупнейших предприятий и отдавая их львиную долю в областной бюджет. При этом самому Старому Осколу приходится затягивать пояс — округ живет в 2,5 раза беднее муниципалитетов, которые сам же и обеспечивает. По словам Гнедых, ему не удалось договориться с областным правительством, чтобы в муниципалитете оставалось больше средств. Как с этой проблемой справится новый мэр, покажет время.

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Сколько стоит «проклятое место»

Из всех экономических вопросов в Старом Осколе однозначно удалось решить только один — о зарплате мэра. В день, когда трое кандидатов на пост мэра Старого Оскола предстали перед конкурсной комиссией, чтобы пройти собеседование и защитить составленные ими программы развития муниципалитета, депутаты решали, во сколько будет оцениваться труд будущего главы округа.

Согласно решению, утвержденному советом депутатов 15 января 2018 года, оплата труда главы администрации Старооскольского городского округа включает оклад, надбавку за организацию осуществления отдельных государственных полномочий и премии за исполнение бюджета и плана социально-экономического развития округа.

Оклад главы администрации составляет 31 тыс. 472 рубля, надбавка — 100% должностного оклада ежемесячно, премии — 200% оклада ежемесячно и по итогам исполнения местного бюджета и программы развития — на основании решения депутатов и без ограничения максимального размера.

«Но такие суммы не устроили депутата облдумы, старооскольского бизнесмена Игоря Барщука. «Вы считаете, что этого достаточно? Это не та зарплата, на которую мы приглашаем главу, — заявил господин Барщук. — Кто из молодежи будет стремиться на муниципальную службу? Сейчас есть уникальная возможность отойти от рекомендаций и сделать оклад хотя бы 70 тысяч».

В ответ курирующая внутреннюю политику вице-губернатор Ольга Павлова напомнила, что 120 тыс. руб. в месяц — это «80% от зарплаты губернатора», хоть и «не очень этично сейчас ее обсуждать». «Главы крупных районов, как и вице-губернаторы, получают именно столько. Чтобы вы понимали уровень достатка служащих. А если зарплаты будут очень высокими, мы не сможем выполнять социальные обязательства. Наши люди идут в госаппарат не за рублем», — заявила госпожа Павлова. Но господин Барщук возразил, что социальные обязательства — это и забота о чиновниках: «Чиновник — это тоже человек!» — цитирует состоявшийся на заседании спор «Коммерсантъ».

Мэр ушел в отставку, да здравствует мэр!

«Предыдущего мэра Александра Гнедых с высокого поста сместили местные бизнесмены, неоднократно жестко критиковавшие его деятельность. Примечательно, что он стал уже третьим подряд градоначальником, которого настиг вынужденный «импичмент». По мнению экспертов, господин Гнедых не смог оправдать ожиданий местного бизнеса, который и привел его к власти», — пишет Abireg.

Действительно, до истечения полномочий Александра Гнедых оставалось совсем немного: его срок на посту мэра истекал осенью 2018 года. Однако это еще раз подтверждает, что отставка была делом принципиальным. Не последнюю роль в ней, по словам Гнедых, сыграли настроения «самопровозглашенной элиты» — представителей крупнейших белгородских предприятий, расположенных на территории округа и являющихся главными объектами налоговых доходов.

Например, председатель совета директоров и акционер строительной компании «КМАпроектжилстрой» Карл Лоор на заседании горсовета летом 2017 года, когда Гнедых получил от депутатов первую «черную метку», не скрывал, что вместе с другими бизнесменами поручился за Александра Гнедых перед Евгением Савченко — и это обеспечило кандидату благосклонность губернатора.

«Я за последние десять лет первый раз прослушал доклад мэра Старого Оскола, до этого не доводилось. Это худший вариант советского периода… Мы потеряли пять лет с прошлой властью, еще четыре года потеряли сейчас… Нам два раза не везет с властью. Третьего раза город не вынесет», — заявил Лоор на заседании горсовета в июне 2017 года, назвав своего бывшего политического фаворита Гнедых «некомпетентным» руководителем. Его оппонент через несколько месяцев представил свою версию того, почему оскольский бизнес на него ополчился.

«Мы Лоору не запустили его канализационно-насосную станцию, он обиделся… Потому что наше муниципальное предприятие «Водоканал» со своими очистными сооружениями на таких условиях будет нести убытки… Я же представляю интересы граждан, народа, избирателей и предлагаю альтернативный вариант, чтобы выстроить работу так, что бы было выгодно и коммерческому предприятию, и муниципальному. Но бизнес хочет быстро и сразу, а так я не могу», — объяснял Гнедых.

Портал 7×7 по случаю назначения нового мэра опубликовал «хронику отставки Александра Гнедых», в которой еще раз напомнил о том, как экс-мэр попал в Старый Оскол, чего достиг с 2013 года и с какими скандалами связано его имя.

«Гнедых был кандидатом от партии «Единая Россия», хотя на тот момент в партии не состоял… В декабре 2013 года… совет депутатов Старооскольского городского округа отменил прямые выборы главы города. Коммунисты провели одиночные пикеты против такого решения… Александр Гнедых ответил, что «судьба главы администрации по закону будет находиться в руках депутатов, которые своим решением будут его утверждать. А поскольку депутаты избраны народом, то народ никак не ущемляется…

В декабре 2015 года губернатор Белгородской области Евгений Савченко создал в регионе антикризисную комиссию и включил в нее, наряду с первым вице-губернатором Валерием Сергачёвым, мэром Белгорода Сергеем Боженовым и членами правительства области, мэра Старого Оскола Александра Гнедых…

Утверждалось, что Евгений Савченко, который выдвинул свою кандидатуру на пост губернатора Белгородской области, рассматривал в будущем в качестве главы региона мэра Старого Оскола Александра Гнедых. Его назначение на должность главы города якобы имело целью «обкатать» Гнедых на одном из самых сложных районов области. По версии Abireg, позже стало ясно, что доверие к Гнедых и его авторитет среди местных жителей упали, поэтому понизились и его шансы на такую карьеру».

Учитывая, что политологи всегда называли Старый Оскол самым независимым муниципалитетом Белгородской области (вспомнить хотя бы итоги выборов губернатора в 2017 году), а Александра Гнедых считали чуть ли не будущим преемником Савченко — именно из-за «сложности» вверенного ему округа, — Александра Сергиенко также ждет испытание не из легких. И едва ли можно говорить, что в этой истории поставлена точка — ведь отправленный в отставку мэр считает решение незаконным и хочет вернуть должность через суд.

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