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Asia Times: Япония стремится заручиться поддержкой НАТО

Политика

Возможности Эстонии в сфере отражения кибератак могут помочь Японии улучшить собственную киберзащиту

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Asia Times: Япония стремится заручиться поддержкой НАТО
Иван Шилов © ИА REGNUM
Япония

Максим Исаев, 22 января 2018, 19:24 — REGNUM  

Япония продолжает углублять стратегическое сотрудничество с организацией Североатлантического договора (НАТО). На прошлой неделе во время поездки в Эстонию премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил, что его страна собирается присоединиться к Объединенному центру передовых технологий и киберобороны НАТО (CCD COE) в Таллине, пишет Эммануэль Скимия в статье для Asia Times.

Япония является ключевым партнером НАТО за пределами евроатлантического пространства. Токио будет сотрудничать с центром киберзащиты в качестве государства-партнера. Эстонская организация ежегодно проводит крупнейшие в мире военные учения по отражению киберугроз.

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Диалог в сфере кибернетической безопасности является одной из попыток Абэ по расширению сотрудничества с НАТО. Данные усилия направлены в первую очередь на противодействие ядерной угрозе со стороны КНДР, но японское правительство также стремится заручиться поддержкой НАТО для борьбы с военной экспансией КНР в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях, а также в Индийском океане.

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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ
Иллюстрация: U.S. Department of State
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ

Пекин подозревают в запуске крупномасштабных кибератак против Японии в течение последних нескольких лет. В 2016 году Япония подверглась 128 млрд киберрейдов, согласно информации Японского института информационно-коммуникационных технологий. Большинство кибератак было совершено со стороны КНР. В 2005 году число кибератак составило 310 млн. Именно с 2005 года институт информационно-коммуникационных технологий начал отслеживать количество кибернетических вторжений в интернет-пространство Японии.

В Японии обеспокоены тем, что кибератаки могут повредить критическую инфраструктуру, например, АЭС, ГЭС, транспортные системы, сеть электропередач и сети связи. Японское правительство также работает над предотвращением возможного цифрового саботажа в ходе Летних Олимпийских игр в Токио в 2020 году.

Однако основное внимание японского руководства сосредоточено на защите систем вооружений и средств сил самообороны. Mitsubishi Heavy Industries, крупнейший оборонный подрядчик Японии, в 2011 году стал жертвой кибератаки, нацеленной на получение данных о ракетных платформах, подводных лодках и истребителях. Согласно информации местных СМИ, в прошлом также была взломана оборонная информационная инфраструктура Японии.

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Угрозы в киберпространстве
Иллюстрация: Freedesignfile.com
Угрозы в киберпространстве

Возможности Эстонии в сфере отражения кибератак могут помочь Японии улучшить собственную киберзащиту. В 2007 году в Прибалтике произошли широкомасштабные цифровые атаки, в которых, как обычно, обвинили российских хакеров, так и не предоставив доказательств, указывающих на то, что данные атаки были предприняты Кремлем.

С 2007 года Таллин позаботился об укреплении национальной киберзащиты. На данный момент в стране есть подразделение по защите от кибератак, формируемое на добровольной основе и входящее в состав резервных сил страны. К концу 2018 года в Эстонии появится собственная кибернетическая команда по осуществлению цифровых атак. На данный момент только США, Соединенное Королевство, Нидерланды, Германия и Франция располагают единым цифровым информационным пространством внутри НАТО.

Эстонская кибернетическая команда будет иметь в собственном арсенале как оборонительные, так и наступательные возможности. В НАТО также рассматривают варианты более активного противодействия кибератакам, организованным иностранными государствами. В соответствии с нынешними правилами, НАТО может активировать коллективную оборону только против кибернетической угрозы, которая сопутствует вооруженному нападению.

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Кибербезопастность
Иллюстрация: Government.ru
Кибербезопастность

Лидеры западных стран уверены, что национальная безопасность их государств будет обеспечена, если они получат кибернетическое оружие для борьбы с угрозами со стороны российских, китайских и северокорейских хакеров, которые могут действовать как от лица государственных, так и негосударственных субъектов. Это означает, что в будущем НАТО будет защищать своих членов от кибератак путем уничтожения вражеских систем и сетей. На данный момент в рамках НАТО только США имеют в своем арсенале наступательное кибернетическое оружие.

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Проблема заключается в том, что появление наступательного кибернетического оружия у Японии может вызвать острую реакцию в Восточной Азии, где геополитическая конкуренция растет, а вооруженная конфронтация может начаться в любую минуту.

Более того, конституция Японии ограничивает возможности использования силы в рамках обеспечения собственной самообороны или в рамках коллективной самообороны. Несмотря на эти ограничения, вполне вероятно, что Япония продолжит с большим интересом следить за внутренними дебатами НАТО по обеспечению активной киберзащиты. Более того, администрация Абэ стремится устранить послевоенные пацифистские ограничения, введенные в отношении национальных сил самообороны.

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regnum author Максим Исаев
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Кибербезопасность и киберпреступность

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