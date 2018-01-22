Порошенко: Украинскую землю топчет «сапог украинского оккупанта»

Киев, , 17:14 — REGNUM Президент Украины Пётр Порошенко, поздравляя сограждан с Днём соборности, сделал интересную оговорку, сказав, что украинскую землю топчет «сапог украинского оккупанта». Поздравление Порошенко в честь Дня соборности транслировало сегодня, 22 января, украинское телевидение.

«И радостный праздник Дня соборности будет для украинцев с горьким привкусом, пока сапог украинского оккупанта… российского оккупанта топчет нашу украинскую суверенную землю Крыма, Севастополя, Донетчины и Луганщины», — сказал Порошенко в прямом эфире.

Оговорка Порошенко попала точно в цель — земля, которой сейчас владеет Украина, на протяжении веков входила в состав России, и на ней проживали разные народы. Большое число жителей востока и юга современной Украины до сих пор считают русский язык своим родным языком.

Тем не менее с начала XX века на территории современной Украины неоднократно проходили так называемые насильственные украинизации. Этот процесс особенно усилился после распада Советского Союза. Активное и сплоченное украинское меньшинство в лице западенцев и бандеровцев проводит насильственную украинизацию востока, юга и центральных районов Украины, пользуясь аморфностью и неорганизованностью большинства.

Так что слова о «сапоге украинского оккупанта» вполне соответствую действительности.

Примечательно, что ранее Порошенко сделал ещё одну довольно смешную оговорку, которая также, что называется, попала в цель. Порошенко во время своего выступления по случаю Дня дипломатии оговорился, назвав украинский режим подлым.

«Дорогие друзья! Никто не знает подлость украинского режима лучше, чем мы — украинцы», — сказал Порошенко, рассказывая о «российской агрессии».