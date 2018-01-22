Суд в Минске: прокурор призвал освободить авторов ИА REGNUM в зале суда

Минск, , 15:25 — REGNUM Сегодня, 22 января, в Минском городском суде, где проходит уже 24-е заседание по делу трёх белорусских публицистов, авторов ИА REGNUM и других российских изданий Юрия Павловца, Сергея Шиптенко и Дмитрия Алимкина, прокурор попросил назначить фигурантам пять лет лишения свободы каждому с отсрочкой и освободить в их зале суда.

Сегодняшнее заседание началось прением сторон. Первым выступил государственный обвинитель Александр Король. Он отметил, что Шиптенко получал большую часть переводов от лиц, которые были заинтересованы в издании научного журнала «Новая экономика», где Сергей Шиптенко был главным редактором. В результате анализа электронного почтового ящика издания, отчётности указанные средства не могут быть вменяемы публицисту, состава уголовного преступления нет, поэтому статья о «незаконном ведении предпринимательской деятельности» применена быть не может. Это же в полной мере касается и Юрия Павловца, которому также вменяли «незаконное ведение предпринимательской деятельности». То есть прокурор отказался от обвинения по экономической статье (часть первая 233 статьи).

Однако от статьи 130 о разжигании расовой, национальной или религиозной вражды гособвинение отказываться не стало. По этой статье публицистам грозит от 5 до 12 лет лишения свободы. Прокурор подчеркнул, что обвиняемые ранее не судимы, работали, являются учёными и исследователями, а также имеют несовершеннолетних детей. В то же время среди отягчающих обстоятельств Король назвал «корыстные побуждения». Учитывая всё это, гособвинитель попросил признать Алимкина, Шиптенко и Павловца виновными в совершении умышленных действий, которые были направлены, по мнению обвинения, на возбуждение розни группой лиц, и назначить наказание на срок ограничения свободы на пять лет, отсрочив исполнение наказания на три года.

Помимо этого, прокурор предложил возвратить публицистам изъятое имущество и освободить из-под стражи. После этих слов присутствующие на заседании родные и близкие публицистов заплакали, а адвокаты перешли к своей части выступления.

Напомним, что Юрия Павловца, Сергея Шиптенко и Дмитрия Алимкина задержали еще в декабре 2016 года, с тех пор они находятся в СИЗО. Публицистов, сотрудничавших с российскими СМИ, выступавших против роста популярности агрессивного национализма и русофобии в республике, обвинили в разжигании расовой, национальной или религиозной вражды. Павловцу и Шиптенко вменили еще и «незаконное ведение предпринимательской деятельности», под чем подразумевалось, что авторы могли получать гонорары за написание статей.

При этом ни Роскомнадзор, ни множество российских и белорусских экспертов в текстах журналистов признаков экстремизма не обнаружили. Более того, историки и специалисты в области анализа текстов на предмет наличия признаков экстремизма поставили под сомнение компетентность белорусских госэкспертов, выполнявших экспертизу статей Павловца, Алимкина и Шиптенко. ИА REGNUM, в свою очередь, не раз заявляло, что дело против публицистов не имеет под собой никаких оснований, оно надумано, а обвиняемые журналисты в Белоруссии являются политическими заключенными.

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