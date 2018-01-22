С согласия родителей: Подробности законопроекта о регистрации в соцсетях

Москва, , 14:21 — REGNUM Законопроект о родительском контроле за действиями детей в соцсетях внес в Госдуму депутат от «Единой России» Виталий Милонов, передает корреспондент ИА REGNUM 22 января.

Согласно поправкам, регистрация в социальной сети физического лица осуществляется путем заключения пользовательского соглашения между физическим лицом и владельцем социальной сети.

«При регистрации в социальной сети физическое лицо обязано предоставить в электронной форме документ, удостоверяющий личность (в том числе документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации), позволяющий установить фамилию, имя, отчество (при наличии) и возраст указанного физического лица, а также согласие на обработку его персональных данных», — следует из текста документа. При этом прописывается, что перечень соответствующих документов устанавливается уполномоченным правительством РФ федеральным органом исполнительной власти.

Указано, что «регистрация в социальной сети несовершеннолетнего, не достигшего четырнадцати лет, осуществляется его законными представителями — родителями, усыновителями или опекунами, которые должны предоставить в электронной форме свое письменное согласие на регистрацию в социальной сети несовершеннолетнего, не достигшего четырнадцати лет, документы, удостоверяющие личность законных представителей несовершеннолетнего, не достигшего четырнадцати лет, и предусмотренные действующим законодательством документы, подтверждающие полномочия законных представителей несовершеннолетнего, не достигшего четырнадцати лет».

"Законные представители несовершеннолетнего, не достигшего четырнадцати лет, зарегистрированного в социальной сети, контролируют доступ такого несовершеннолетнего к аккаунту в социальной сети. Смена пароля от аккаунта в социальной сети несовершеннолетнего, не достигшего четырнадцати лет, допускается только его законными представителями», — указано в тексте документа.

Одновременно указывается, что «несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет вправе самостоятельно осуществлять регистрацию в социальной сети».

За неисполнение закона также предусматриваются штрафы — наказание устанавливается для владельцев социальной сети.

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