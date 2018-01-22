«Тайные встречи» и явный уход от войны: главное 22 января

Редакция ИА REGNUM, , 14:00 — REGNUM

«Тайных встреч» Путина и Порошенко не было

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил свои слова насчет непубличных контактов президентов России и Украины Владимира Путина и Петра Порошенко. Он заявил, что его не так поняли — никто ни о каких встречах и не говорил.

Речь идет об интервью Пескова в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на канале «Россия 1», в котором он сказала, что контакты между Путиным и Порошенко не носят публичного характера, но имеют место быть.

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Телеведущая поинтересовалась, когда состоялась последняя встреча лидеров, напомнив, что в 2017 году были такие контакты, о которых СМИ сообщали спустя несколько месяцев. Очевидно, Аскер-заде имела в виду телефонный разговор между Путиным и Порошенко, о котором стало известно позднее.

Ранее 13 января украинский лидер уже стал объектом пристального внимания граждан страны: грузинский телеканал «Рустави-2» обнародовал фото с копиями якобы обращения Порошенко в адрес главы ФСБ России. Это произошло после того, как в феврале 2007 года Порошенко не пустили на территорию страны.

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На отдых или самовольно?

Донбасс покинул личный состав 128-й горно-пехотной бригады вооруженных сил Украины, он вернулся в расположение части в Закарпатской области — в город Мукачево. В настоящее время неизвестно, в чем причина отъезда военных.

По мнению ряда источников, отъезд элитной части ВСУ был осуществлен самовольно, без приказа, что может свидетельствовать о полном крахе украинской государственности. Происходит это на фоне закона о так называемой «реинтеграции Донбасса», в котором президент Украины наделяется ничем не ограниченными полномочиями по ведению войны, а Донбасс называется «оккупированной» территорией.

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В МИД РФ этого закон назвали фактической подготовкой Киева к войне. Москва же, в свою очередь, продолжит добиваться выполнения Минских соглашений, что Киев делать категорически отказывается.

Турция продолжает отвечать США и курдам?

Турция начала операцию «Оливковая ветвь» против курдов: на второй день операции истребители ВВС Турции поразили 45 целей в районе сирийского города Африн. Среди уничтоженных целей — убежища, склады с оружием, огневые позиции.

20 января в ней приняли участие 72 самолета, они уничтожили 153 цели. Атаки осуществляются против курдских формирований из отрядов «Сил народной самообороны» (YPG) и партии «Демократический союз» (ДС). В районе Африна проживают около 15 млн курдов.

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Это решение турецкого руководства было принято после заявления США о намерении создать 30-тысячную «пограничную армию» из сирийских курдов, которые будут держать территории на севере Сирии, неподконтрольные сирийскому правительству. Хоть американцы и дезавуировали это свое заявление после того, как поняли серьезность намерений Анкары, было уже поздно — Россия и Турция дали им достаточно времени, реагировать надо было быстрее.

Курды тоже убедились в том, как американцы держат свое слово, но, видимо, им надо набить еще больше шишек, чтобы занять правильную позицию в этом конфликте.

Пенсионеры в России: ни пенсии, ни работы?

В России продолжается обсуждение темы повышения пенсионного возраста, причем очень показательным образом: повышение обычно называется неизбежным. Оно уже началось. В 2016 году принят закон, по которому возраст госслужащих для получения права на назначение пенсии будет повышаться ежегодно на полгода до 63 и 65 лет для женщин и мужчин соответственно.

Государство вообще не знает, что делать со всеми этими не получающими пенсии нищими стариками. Нет программ по оценке их способности к труду и системной возможности поддержания здоровья на достаточном для работы уровне, нет программ по их трудоустройству и переподготовке.

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Сколько мужчин после 60 лет смогут полноценно работать, задается вопросом автор ИА REGNUM Вячеслав Кривошеев. 90% или 50%? А может, 10%? Сколько людей останется вообще без средств к существованию?

Пожили вместе — уже женаты?

Пока государство не может решить, что делать с пенсионерам, в Совфеде предложили приравнять сожительство к официальному браку. Достаточно лишь пожить вместе определенное количество времени и родить ребенка, чтобы считать себя женатыми — ЗАГС тут не нужен.

Поправками в Семейный кодекс автор законопроекта предлагает прописать «фактические брачные отношения» и определить их как «не зарегистрированный в установленном порядке союз мужчины и женщины, проживающих совместно и ведущих общее хозяйство».

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Инициатива вносится для того, чтобы при наличии одного из обстоятельств союз мужчины и женщины получал статус фактических брачных отношений и повлек бы наступление прав и обязанностей супругов, предусмотренных семейным и гражданским законодательством.