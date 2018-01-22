Алтайский депутат: семья становится хозяйствующим субъектом

Барнаул, , 13:38 — REGNUM Инициатива приравнять сожительство к браку не будет способствовать укреплению традиционного института семьи. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал сегодня заместитель председателя Барнаульской городской думы Сергей Струченко (кстати — глава многодетной семьи).

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«Фактически эта инициатива узаконит сложившуюся ситуацию, приблизив ещё больше гражданское право к семейному праву. Что повлечёт выхолащивание института семьи, как это трактуется законами о семье, и приведёт к восприятию семьи, как некоего хозяйствующего субъекта, которым являются например различные юридические лица», — поделился наблюдением депутат.

Об и без того не слишком стабильной ситуации в этом вопросе свидетельствуют, к примеру, последние данные Алтайкрайстата «Естественное движении населения за 11 месяцев 2017 года». В сравнении с аналогичным периодом прошлого года число браков стало на 18 меньше (4350), тогда как число разводов увеличилось на 278 (3247).

Напомним, законопроект, узаконивающий «фактические брачные отношения» внесен в Госдуму одним из пленов Совета Федерации для того, чтобы такие отношения повлекли бы наступление прав и обязанностей супругов, предусмотренных семейным и гражданским законодательством.

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