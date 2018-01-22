Вторник, 23 Января 2018 года
01:44:58 МСК

Алтайский депутат: семья становится хозяйствующим субъектом

Политика

Заместитель председателя Барнаульской городской думы Сергей Струченко высказался по поводу инициативы приравнять сожительство к браку

Алтайский депутат: семья становится хозяйствующим субъектом
Светлана Шаповалова © ИА REGNUM
Женщина и ребёнок

Барнаул, 22 января 2018, 13:38 — REGNUM  Инициатива приравнять сожительство к браку не будет способствовать укреплению традиционного института семьи. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал сегодня заместитель председателя Барнаульской городской думы Сергей Струченко (кстати — глава многодетной семьи).

Читайте также: Барнаульские депутаты раскрыли секреты ведения предвыборной борьбы

«Фактически эта инициатива узаконит сложившуюся ситуацию, приблизив ещё больше гражданское право к семейному праву. Что повлечёт выхолащивание института семьи, как это трактуется законами о семье, и приведёт к восприятию семьи, как некоего хозяйствующего субъекта, которым являются например различные юридические лица», — поделился наблюдением депутат.

Об и без того не слишком стабильной ситуации в этом вопросе свидетельствуют, к примеру, последние данные Алтайкрайстата «Естественное движении населения за 11 месяцев 2017 года». В сравнении с аналогичным периодом прошлого года число браков стало на 18 меньше (4350), тогда как число разводов увеличилось на 278 (3247).

Напомним, законопроект, узаконивающий «фактические брачные отношения» внесен в Госдуму одним из пленов Совета Федерации для того, чтобы такие отношения повлекли бы наступление прав и обязанностей супругов, предусмотренных семейным и гражданским законодательством.

Читайте ранее в этом сюжете: Госдуме предложили сожительство приравнять к браку

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Совет Федерации РФ

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить