Польша против Германии: вопрос репараций закрыт или нет?

Варшава, , 01:17 — REGNUM Примирительные жесты нового главы польского МИД Яцека Чапутовича, призванные снять напряженность между Польшей и Германией по поводу репараций, вызвали позитивную реакцию в Берлине. Немецкая сторона благодарно приняла этот жест, а пресса напомнила, что Берлин считает вопрос репараций окончательно закрытым. Почему радость оказалась преждевременной, пишет редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

В Польше на поведение главы внешнеполитического ведомства отреагировали резко. С жесткой критикой обрушился председатель парламентской комиссии по изучению вопроса о репарациях Аркадиуш Мулярчик (партия «Право и Справедливость»), который сперва заявил, что не Чапутовичу решать, «когда вопрос о репарациях за Вторую мировую будет включен в межправительственную повестку дня», а потом дал пространный комментарий о том, что позицию «вопрос закрыт» Берлин занимает по отношению к странам, предъявляющим ему претензии. Мулярчик настойчиво акцентировал, что тема компенсаций юридически и политически открыта, чему пример Чехия, которой немцы будут платить «в рамках своего искупления» до 2027 года. Более того, официально, говорит Мулярчик, Чапутович тему не закрывал, а если что-то подобное и сказал журналистам, то он, Мулярчик, не согласен, потому что юридическая, моральная и политическая проблема репараций не решена.

Марек Суский, глава канцелярии премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, сказал, что одна из целей поездки премьера в США — заручиться поддержкой в деле получения репараций. Несогласие выразил и председатель правящей партии «Право и Справедливость» Ярослав Качиньский, сказавший прямо, что позиция Варшавы в отношении требования компенсаций от немцев не изменилась.

Намерена ли Польша подавать против Германии в американский суд или это только слухи, читайте в статье: Польская внешняя политика идет вразнос

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