Суд над Гайзером: дело затягивается?

Москва, , 14:22 — REGNUM

11:56 22 января в Замоскворецком суде Москвы продолжается рассмотрение дела экс-главы Коми Вячеслава Гайзера и группы региональных чиновников, организовавших преступное сообщество. Согласно обвинительному заключению, бывший зампред правления ГК «Ренова» Александр Зарубин стал его главным организатором и руководителем. Вячеслава Гайзера, его предшественника на посту главы Коми Владимира Торлопова, заместителя главы республики Алексея Чернова и предпринимателя Валерия Веселова следствие обвиняет в управлении структурным подразделением ОПС в Коми. ИА REGNUM начинает трансляцию из зала суда.

11:57 17 декабря в суде было оглашено обвинительное заключение, кроме того, были опрошены потерпевшие — и.о. гендиректора ОАО «Фонд инвестпроектов Республики Коми» и представитель министерства Республики Коми имущественных и земельных отношений.

12:00 По данным следствия, с декабря 2005 года по сентябрь 2015 года участники ОПС преступным путём завладели имуществом с использованием их служебного положения, похитив 100% акций ОАО «Птицефабрика Зеленецкая». Причиненный ущерб оценивается в размере 3 млрд 346 млн 500 тыс. рублей.

12:08 Кроме того, они присвоили средства ОАО «Фонд поддержки инвестиционных проектов Республики Коми» на сумму более 67 млн рублей, а также получили взятки в размере более чем 198 млн рублей.

12:10 Согласно обвинительному заключению, всего фигуранты дела легализовали полученное преступным путём имущество на сумму более 988,5 млн рублей.

12:14 В числе подсудимых заместитель Гайзера Алексей Чернов, экс-председатель Госсовета Коми Игорь Ковзель, бывший член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Владимир Торлопов, руководитель регионального Фонда поддержки инвестиционных проектов Игорь Кудинов, экс-руководитель Сыктывкарским лесопильно-деревоперерабатывающим комбинатом Валерий Веселов.

12:15 На вторых ролях — привлечённые к деятельности преступного сообщества юристы и предприниматели, так называемые «финансисты-технологи» Лев Либензон, Игорь Кудинов, Александр Гольдман, Сергей Смешной, Александр Третьяков, Наталья Моторина, Павел Марущак, Василий Маляров, Михаил Хрузин и другие. Всего в суде присутствуют 14 фигурантов дела.

12:20 Сначала по делу проходили 20 человек. Двое из подозреваемых, — заместитель председателя правительства Коми с 2009 по 2015 год Константин Ромаданов и «финансист-технолог» Демьян Москвин, — заключили досудебное соглашение. Ещё один фигурант покончил с собой в СИЗО. Это бывший гендиректор ОАО «Комижилстрой» и гендиректор «Метлизинг» Антон Фаерштейн — ОПС присвоила активы птицефабрики посредством передачи 95% её акций именно ООО «Метлизинг».

12:28 Главный организатор ОПС — Александр Зарубин, — предположительно, скрывается от следствия в Великобритании. Из России Зарубин уехал всего за несколько дней до задержания подозреваемых.

12:30 Ранее адвокат Гайзера Вячеслав Леонтьев заявил, что поскольку четверо обвиняемых отрицают прежние показания, а один и вовсе заявил об оказываемом давлении, то «нас впереди ждёт много интересного». Четверо этих фигурантов — Кудинов, Марущак, Третьяков и Смешной. Про давление на следствии заявил Марущак.

12:30 Привели главных обвиняемых во главе с Вячеславом Гайзером. Они уже сидят за решёткой в зале заседаний.

12:41 Как следует из обвинительного заключения, второе по значимости после присвоения ОАО «Птицефабрика Зеленцкая» преступление ОПС — продажа ОАО «Фонд поддержки инвестиционного развития Республики Коми» 98% акций ООО «Сыктывкарский промышленный комбинат» по завышенной стоимости. Как выяснилось на прошлом заседании, в результате череды сделок фонду, который является на 100% собственностью республики, был причинён ущерб на 67 млн рублей.

12:42 Зашли прокуроры во главе с Борисом Непорожным. Их четверо.

12:42 Суд начинается, пришла судья.

12:45 Судья разбирается, кто пришёл защищать подсудимых и сколько — небольшая заминка. Опять одного из адвокатов нет.

12:53 Сегодня продолжается опрос потерпевших. Скоро начнёт выступать Егор Бутырко, молодой мужчина в очках и костюме. Ему пока что зачитывают права.

12:54 Ни с кем из подсудимых он не знаком.

12:56 Он выступает как представитель министерства, уполномоченный совершать процессуальные действия на стадии судебного производства по данному уголовному делу. По его словам, министерство республики просит приобщить уточнённое исковое заявление с учётом изменения состава обвиняемых лиц.

13:00 Опять перечисляет требование вернуть в собственность республики 100% акций «Птицефабрики Зеленецкой» и вернуть переведенные в качестве дивидендов со счетов предприятия 1 млрд 450 млн рублей.

13:00 Адвокат Чернова Карен Гиголян хотел бы внимательно ознакомиться с формулировками заявления — по его мнению, есть определённые неточности, противоречащие процессуальным нормам.

13:01 Кудинов задаёт вопрос потерпевшему.

13:01 На основании чего подаётся иск?

13:01 На основании установленных обстоятельств, согласно которым ОАО «Птицефабрика Зеленецкая» была изъята из собственности республики посредством мошеннических действий, отвечает Бутырко.

13:02 Потерпевшему неизвестно, что в обмен акций были получены акции фонда — на это указал Кудинов.

13:02 Гайзер уточнил сумму иска.

13:02 Он задаёт вопрос о предприятии «Метлизинг» — как распределялись полученные туда средства от «Птицефабрики».

13:02 Бутырко об этом ничего не знает.

13:03 Не может ответить он и на вопросы о структуре владения «Агрохолдингом» «Метлизинга».

13:03 Он знает, что Агрохолдинг является по крайней мере одним из владельцев «Метлизинга».

13:03 Гайзер уточняет, есть ли информация о передаче средств между этими компаниями.

13:05 Однако о перечислении денег за указанный период времени он ничего не знает — на то время он и не работал на текущей должности. При этом он указывал ранее, что сам в составлении иска участия не принимал, отвечая на вопрос Непорожного.

13:05 Поднялся Чернов.

13:06 Планирует ли министерство в судебном порядке оценку активов «Птицефабрики»?

13:06 Бутырко заявляет, что не вправе говорить о планируемых решениях — планируется оспаривание или нет.

13:06 Бутырко отвечает очень аккуратно.

13:08 Чернов спрашивает, какой силой для министерства имущественных отношений обладают данные следствия — похоже, он хочет сказать, что министерство пока что не имеет права ничего оспаривать, пока ничего не доказано.

13:08 Судья переспрашивает его несколько раз, пытаясь добиться корректной формулировки.

13:10 Бутырко отвечает, что все обстоятельства подтверждаются данными дела: «Материалы дела подтверждают все обстоятельства, согласно которым министерство подаёт исковое заявление…»

13:10 Однако Чернов продолжает выяснять, на основании каких нормативных документов это стало возможно.

13:11 Бутырко невозмутим: министерство ссылается на материалы дела, на что-либо другое сослаться не может.

13:11 Теперь спрашивает адвокат Егоров… тут же вмешался прокурор Непорожный.

13:11 Он указывает, что адвокат сделал замечание, не согласовав своё выступление с судом.

13:12 Всё же адвокату Егорову дали право высказаться.

13:15 Представитель потерпевшей стороны затрудняется отвечать на уточняющие вопросы о структуре владения компаний, связанных с «Птицефабрикой». Друг за другом адвокаты пытаются выяснить, что известно об этом Бутырко.

13:15 Задают уточнения по поводу того, кого исключили из обвиняемых из иска — у адвокатов текста нет, они просят им его предоставить…

13:16 В список ответчиков внесён подсудимый Веселов, поскольку является членом ОПС.

13:16 Бутырко не отклоняется от содержания иска. Его спрашивают, формировался ли список исходя из обвинительного заключения? Но Непорожный снимает вопрос.

13:16 Объяснить порядок формирования списка ответчиков Бутырко не может — так как он не формировался лично им.

13:17 Теперь спрашивает Гайзер о включении Веселова: «Кто установил на сегодняшний день, что существовало ОПС?»

13:17 И снова Бутырко отвечает, что не готов на это отвечать. Допрос проходит не очень продуктивно…

13:19 Бутырко сразу подчеркнул, что участия в формировании иска он не принимал. Адвокаты и подсудимые, тем не менее, продолжают выяснять, что представителю известно.

13:19 Адвокат Гайзера Дарья Евменина спрашивает, была ли возможность подготовиться Бутырко к заседанию?

13:19 Бутырко нервно просит снять вопрос, поскольку он не имеет отношения к делу.

13:19 Судья поддерживает.

13:19 Бутырко совершенно неприступен для адвокатов. Пока что ничего по сути не рассказал.

13:20 А прокуроры почти и не спрашивали.

13:20 Непорожный уже устал слушать одинаковые вопросы и пожаловался об этом судье.

13:20 Адвокат Чернова Карен Гиголян: на основании чего определяется цена иска?

13:22 Бутырко напоминает, что это сумма, изъятая в виде дивидендов из предприятия, и она зафиксирована в материалах следствия.

13:22 Но адвокат продолжает: был ли перерасчёт суммы иска, был ли проведён аудит в отношении Птицефабрики?

13:22 Министерство не проводило аудита, так как пока что (и уже) не является собственником предприятия — Бутырко немного разговорили.

13:22 Никаких ходатайств об оценке имущества Министерство также не заявляло, утверждает он.

13:22 Адвокат Гайзера Леонтьев спрашивает снова об основаниях для востребования возврата акций.

13:23 и Бутырко снова отвечает одно и то же…

13:23 «…признано незаконными…» — говорит Бутырко. «Ещё не признаны!» — указывает Леонтьев.

13:24 Бутырко указывает, что достаточно того, что «возможно, что могут быть признаны».

13:25 Леонтьев требует перечислить преступные действия, на основе которых составлен иск.

13:25 «Перечислить могу, но они перечислены в исковом заявлении, а потому прошу снять вопрос», — заявил Бутырко.

13:25 Отметим, что Бутырко по образованию юрист.

13:25 Он действует адвокатам на нервы.

13:26 Бутырко подчёркивает, что иск нынешний отличается лишь составом лиц, которые перечислены в качестве ответчиков.

13:26 Но Леонтьев тоже не отступает.

13:26 «Я спрашиваю про конкретную процедуру, а не все обстоятельства, установленные следствием», — отметил он.

13:26 Он вынужден ссылаться на конкретные действия по переводу акций.

13:27 «К самой указанной процедуре мы не оспариваем… Министерство оспаривает сам факт, что Птицефабрика более не является в собственности Республики Коми», — парирует Бутырко.

13:27 Не конкретно внесение в уставный капитал, не конкретно приватизация, а все действия в совокупности», — заявил он.

13:27 Однако совокупность действий совершена разными людьми, отвечает Леонтьев.

13:29 Леонтьев уже третий-четвёртый раз пытается переформулировать вопрос, чтобы вывести Бутырко на чистую воду. Не удаётся. «В рамках данного искового заявления министерство заявляет с целью на возврат в собственность Республики Коми», — отвечает он, утверждая, что если бы были претензии к конкретным лицам, то и по другому процессуальному порядку предъявлялся бы иск.

13:29 Леонтьев пытается зайти с другой стороны.

13:29 Внесение акций в уставный капитал «Метлизинга», а потом «Агрохолдинга» — в результате этого перестала владеть республика предприятием или нет?

13:30 Снова представитель потерпевшей стороны указывает, что республика лишилась собственности «по совокупности всех действий».

13:30 Было совершено три операции: появление самих акций, акционирование данного предприятия, затем внесение в уставный капитал Фонда инвестпроектов, а потом внесение акций в уставной капитал Агрохолдинга.

13:31 Леонтьев спрашивает, на каком этапе потеряла владение акциями республика.

13:31 Непорожный вмешивается, что вопрос задан крайне неконкретно — нужно указать конкретные моменты и временные рамки.

13:31 Леонтьев во время перепалки что-то перешептывается с Гиголяном (адвокатом Чернова).

13:33 Кстати, из списка ответчиков исключили Павла Марущака — именно это пытался уточнить адвокат Егоров, поначалу безрезультатно.

13:33 А сам Бутырко тем временем упрямо сопротивляется адвокатам и указывает, что не имеет права говорить о деятельности министерства.

13:34 Леонтьев задал вопросы по ряду других объектов. Бутырко только хотел сказать, что это не имеет отношения к делу, как Леонтьев перебил, что имеет. Всё-таки представитель потерпевшей стороны признал, что ему известно о ряде других сюжетов с хищением акций других предприятий, но не более того.

13:35 Адвокат Чернова возмущается, что министерство сначала указывало, что не имеет возможности ознакомиться с материалами дела, а теперь без какого-либо смущения ссылается на всю совокупность следственных материалов.

13:37 Однако на судью впечатления жалобы, похоже, не произвели. Допрос Бутырко завершается.

13:37 Перерыв.

13:50 В своих ответах представитель потерпевшей стороны Бутырко либо ссылался на то, что не работал в период совершения операций, которые следствие считает противозаконными (а это период до 2010 года), либо указывал, что не может лично выражать позицию министерства и комментировать его намерения.

13:57 Все собрались. Заседание продолжается.

13:58 Защита обнаружила нарушения в исковом заявлении, говорит адвокат Чернова.

13:58 Исковое заявление приобщают к делу. У представителя потерпевшей стороны возражений нет.

14:00 Снова задают к Бутырко вопрос: по какой причине был изменён список ответчиков?

14:00 «Изменён в связи с тем, что лица, не указанные в этот раз, не причастны к совершенным преступлениям…»

14:00 Уточняют, почему Марущак исключён.

14:00 Если Марущак исключён, почему не исключён Либензон, спрашивает адвокат.

14:01 Бутырко же отвечает, что Либензон причастен к организации легализации присвоения активов Птицефабрики.

14:01 Второй вопрос — почему сумма иска не пересмотрена вслед за пересмотром перечня ответчиков?

14:02 Бутырко отвечает, что сумма дивидендов от числа ответчиков не зависит.

14:03 Среди адвокатов прошёл смешок от ответов Бутырко. Москвина, Ромаданова и Зарубина нет в списке ответчиков. Бутырко поясняет, что их нет в обвинительном заключении. Адвокаты пытаются поймать Бутырко на том, что он не осведомлён, кто в чём обвиняется и иронизируют над этим.

14:03 Но судья приостановила вопросы.

14:03 Непорожный просит изучить письменные материалы дела.

14:04 Адвокатов особенно позабавил ответ Бутырко, что ни в чём не обвиняется Москвин.

14:09 Тем временем Непорожный перечислил ряд материалов следствия — исковые заявления старшего следователя Республики Коми к руководству республиканского министерства. Прокурор просил суд приобщить исковое заявление от представителя Корпорации по развитию Республики Коми Виталия Козлова. Он просил возместить ущерб в размере 67 млн 262 тыс. рублей.

14:09 Адвокат Леонтьев, в свою очередь, просит озвучить, кого из свидетелей на следующее заседание пригласит обвинение — всего их более 200 человек.

14:09 Непорожный заявил, что пока что никого из свидетелей не вызывают: «Но никаких неожиданностей не будет, это те свидетели, что были допрошены по делу».

14:10 На сегодня у обвинения всё. Рассматривается вопрос, что и в каком порядке делать дальше.

14:11 Суд оснований для озвучивания имён свидетелей не видит.

14:11 Дарья Антонова © ИА REGNUM Алексей Чернов Дарья Антонова © ИА REGNUM Валерий Веселов Дарья Антонова © ИА REGNUM Игорь Ковзель Дарья Антонова © ИА REGNUM Павел Марущак

14:12 26 января 11:00 — судья назначила время следующего заседания.