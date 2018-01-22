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Президент Франции считает Россию «великой державой»

Политика

В отношениях между Францией и Россией существуют «тревожащие» разногласия

Президент Франции считает Россию «великой державой»
Иван Шилов © ИА REGNUM
Эммануэль Макрон

Париж, 22 января 2018, 11:22 — REGNUM  Глава Франции Эммануэль Макрон уважает Россию как великую державу, заявил французский министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан. Интервью с политиком опубликовала французская газета Le Figaro.

Глава МИД Франции подчеркнул, что у его страны, поскольку Франция ведет диалог со всем миром, есть право говорить в лицо и неприятные вещи. Дриан подчеркнул, что глава Франции сразу после своего избрания президентом пригласил российского лидера Владимира Путина в Париж.

Также руководитель внешнеполитического ведомства Франции подчеркнул, что часто встречается со своим коллегой, министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

И тем не менее, по словам Дриана, в отношениях между Францией и Россией существуют «тревожащие» разногласия. Среди таких разночтений глава МИД Франции назвал неурегулированный украинский вопрос и применение химоружия в Сирии.

Напомним, по мнению Дриана, помешать России восстановить инфраструктуру Сирии может нехватка ресурсов. Однако, как он отметил, Сирия все же когда-нибудь будет восстановлена.

«Русские не могут разрешить кризис в одиночку. Сирия когда-нибудь будет восстановлена, но пока у России не хватает для этого ресурсов», — сообщил он.

По мнению главы МИД Франции, Москве потребуется помощь западных держав для стабилизации и восстановлении «лишь тех районов, в которых соблюдаются фундаментальные права».

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Российско-французские отношения

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