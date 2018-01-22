«Отменить нам безвиз? Они там, в Брюсселе, до майдана допрыгаются!”

Андрей Стеценко, , 12:11 — REGNUM

Гранты, программы, целевое финансирование

ЕС в очередной раз отказал Украине в 600 млн евро финансовой помощи (кредитные средства) — из-за невыполнения необходимых условий для её получения. В частности, требовалось прекратить препятствовать созданию антикоррупционных органов, а также отменить мораторий на экспорт леса. Отметим, что этими 600 млн евро ЕС дразнит Украину ещё с 2016 года. Учитывая, что скоро Украина войдёт в полосу выборов, будет дразнить ещё как минимум пару лет.

10 млрд долларов помощи за последние три года — такую сумму озвучил председатель Представительства Евросоюза на Украине Хьюг Мингарелли во время пресс-конференции. Напомним, что под словом «помощь» в ЕС принято понимать выдачу кредитов под низкий процент, однако при этом кредиты увязываются с выполнением определённых политических требований. И если представитель ЕС начал подбивать бухгалтерию, для украинских властей это может означать только одно: в самом ближайшем будущем грядёт «ревизия» и сопоставление колонок «выдано» и «сделано».

Безвизовый статус и евроассоциация

Венгрия держит своё обещание и действительно блокирует любые евроориентированные инициативы Украины. В частности, руководство страны сообщило, что не будет способствовать проведению заседания НАТО — Украина на уровне министров обороны (осенью прошлого года Венгрия заняла аналогичную позицию по заседанию НАТО — Украина на уровне глав МИД).

Причина такого бойкота всё та же — принятый в сентябре прошлого года закон «Об образовании», который ликвидировал возможность школьного обучения на родном языке для национальных общин. Против закона, кроме Венгрии, выступили правительства Польши, Румынии, Словении, Молдавии, а в ЕС рекомендовали Украине учесть поправки к закону, которые разработает для неё Венецианская комиссия. Комиссия их разработала, однако в крайне мягком варианте, к тому же она не настаивает на их принятии.

Затягивание с созданием антикоррупционных органов аукается Украине не только нежеланием ЕС давать Украине 600 млн евро кредита. Оказывается, что на это требование завязано ещё много чего, в частности — безвизовый режим между странами Шенгенского соглашения и Украиной. Правда, депутаты европарламента сразу успокаивают украинскую власть.

«…Относительно безвизового режима, то действительно его функционирование предполагает выполнение некоторых условий, которые связаны с борьбой с коррупцией и определенными реформами. Но я очень надеюсь, что того, чего мы достигли как свободы для украинцев в ЕС, мы не будем касаться», — заявила в середине января депутат ЕП Ребекка Хармс, посетившая Киев.

Мол, мы уже давно привыкли, что Украина срывает мыслимые и немыслимые сроки, и согласны ждать. Однако любое терпение может закончиться. К тому же это мнение только самой Хармс, другие депутаты могут быть настроены к Украине куда менее терпимо.

«Забрать безвиз, я думаю, — последнее, к чему может прибегнуть ЕС по отношению к Украине, — соглашается народный депутат Украины Виктор Чумак. — Они понимают, что этот шаг будет очень серьезным и ударит по гражданам. Я думаю, будут применены санкции к нашим клептократам, олигархам. Они уже идут точечно по миру, на это нам намекают: там запретили брать деньги Коломойскому, там Боголюбову, там Ахметову». Мнение депутата приводит издание «Апостроф».

Тем не менее к приостановке «безвиза» для Украины в Европе готовятся, хотя и не слишком это афишируют. Об этом в эфире телеканала «112.Украина» заявил украинский журналист Дмитрий Гордон.

«Они там, в Брюсселе, допрыгаются до того, что получат Майдан прямо под стенами Европарламента. Поймите, выхода у нас уже нет: мы сказали «остаточне «прощавай» Российской империи», следовательно, деваться некуда. Вообще», — иронизирует по этому поводу обозреватель «Вести-Украина» Александр Зубченко.

Украина затягивает не только создание антикоррупционных органов, но и остальное выполнение прочих пунктов Соглашения об ассоциации с ЕС. Такое заявление прозвучало в ходе встречи членов парламентского Комитета по иностранным делам с главой Генерального директората по вопросам соседства и расширения Европейской Комиссии Питером Вагнером и Хьюгом Мингарелли, состоявшейся на прошлой неделе (15−20 января).

«…они выдвинули ряд пожеланий относительно реформ в Украине. Опять звучит вопрос коррупции и избирательной реформы… Реальной работы нет, много популизма, отсутствие координации между всеми государственными институтами. В парламенте нет большинства, а правительство не имеет поддержки в Верховной раде. И сейчас уже об этом стали говорить и наши европейские коллеги», — заявила народный депутат Украины Юлия Лёвочкина. Заявление политика приводит пресс-служба «Оппозиционного блока».

Экономика и экспорт

Украина продолжает вовсю пожинать плоды евроассоциации. В 2018 году вступают в силу нормы, оставляющие вне закона категорию т.н. домашних продуктов: молоко, творог, сметану, мясо домашнего забоя и т.п. Вообще-то предполагалось, что это случится ещё в 2017 году, однако Украине удалось договориться об отсрочке. Однако в этом году оттянуть уже не удастся.

«Село гудит, как растревоженный улей. Люди узнали о законе, запрещающем принимать молоко у населения. Узнали 2 января 2018 года. Им этот закон показали закупщики и предложили выход. Они согласились принять молоко. Но по две гривни (брали по пять)», — приводит «Страна.ua» слова одного из очевидцев.

Однако жаловаться глупо: Украина традиционно понадеялась на «авось пронесёт», а теперь расхлёбывает. Дело в том, что всё это было хорошо известно ещё в начале 2010-х, когда Украина только начинала готовиться к подписанию Соглашения об ассоциации.

«Чтобы кардинально перестроить сырьевую цепочку, нужно не менее пяти лет и миллионные инвестиции», — комментирует глава Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Александр Дорошенко.

Т. е. времени было достаточно, просто начинать заниматься этим нужно было несколько лет назад, ещё до того (и вместо того) как затевать «евромайдан». Эксперты уже прогнозируют подорожание молокопродуктов в рознице, поскольку производителям так или иначе придётся переключаться на других поставщиков сырья и менять всю логистику. Выиграет от ситуации, разумеется, ЕС.

«Вполне возможен импорт молочного сырья из Польши и Прибалтики, в частности, из Литвы. Сейчас ЕС сильно сдерживает производство молока в этих странах, чтобы не обвалить цены на европейском рынке. Поэтому поставки сырья к нам были бы выгодны как для Евросоюза в целом, так и для польских и литовских фермеров», — продолжает Дорошенко.

Сама же Украина такими темпами (4 млрд грн в 2018 году предусмотрено на поддержку животноводства, сколько из них пойдёт на поддержку крупных молокохозяйств — вопрос) ещё долго не будет иметь собственной сырьевой базы.

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Правда, было бы неверно говорить о том, что не все подготовились к европейским запретам. Так, представители западноукраинских хозяйств утверждали, что были прекрасно осведомлены о перспективах и даже не делали попыток создать свою сырьевую базу для молочной отрасли. Вместо этого крестьян ещё несколько лет назад ориентировали сокращать поголовье — заниматься не молоком, а ягодами, на которые в ЕС был устойчивый спрос. В итоге экспорт одной только малины с Украины в ЕС за последние пять лет вырос в 52 раза — до 8 тыс. тонн ягод (сравниваются результаты июня — ноября 2017 года с аналогичным периодом 2016-го). Уточняется, что 99% экспорта украинской малины попадает на рынок ЕС, 60% из него — на рынок Польши.

В первой половине января зафиксировано сразу несколько случаев блокирования пунктов пропуска на украино-польской границе с украинской стороны («Шегини — Медыка», «Краковец — Корчова», «Рава-Русская — Гребённое», «Краковец», «Яготын»). Причиной недовольства украинцев стали новации в таможенном законодательстве, изменившие нормы провоза товаров через границу.

Напомним, речь идёт о промысле, популярном у жителей приграничных регионов: в Польшу они везут сигареты и алкоголь, обратно возвращаются с польской бакалеей, сладостями, колбасой. Ежегодный оборот — примерно 1 млрд евро. Украина ограничивает максимальное количество товаров, которые может ввезти 1 человек, суммой 500 евро, однако количество рейсов до последнего времени было не ограничено, что позволяло отдельным стахановцам делать по 10−15 рейсов в сутки. Теперь количество пересечений границы с товарами ограничено: можно ездить не чаще одного раза в сутки (аналогичные ограничения ранее были введены для нелегальных перевозчиков, доставляющих пассажиров из Херсонской области в Крым).

Уже традиционно Украина за первые несколько дней января полностью закрыла годовые квоты по продаже мёда в Европу. В этому году к мёду прибавились также виноградный и яблочный соки. Как мы помним, в прошлом году Украине удалось добиться временного (на три года) увеличения беспошлинных квот на поставку продукции АПК в ЕС, поэтому времени на закрытие квоты потребовалось больше — 11 дней. В прошлые годы справлялись даже за пять.

В этом году за пятьдней исчерпали квоту по пшенице. Следует отметить, что по крайней мере для пшеницы квота установлена довольно большая — 1,035 млн тонн. Также в январе закончилась квота на кукурузу. Таким образом, за три недели января Украина полностью использовала квоты по пяти товарным группам.

В прошлом году Украина вышла на 2-е место по поставкам сливочного масла в ЕС — 2,3 тыс. тонн в январе — ноябре. Это почти в семь раз больше, чем в 2016-м.

Временами Украина даже удивляет. Так, СМИ сообщают, что в 2017 году она покрыла почти 50% потребности ЕС в лыжах и сноубордах, обскакав по этому показателю даже Китай, на который пришлось всего 28%.

Всего же за 11 месяцев 2017 года Украина нарастила экспорт в ЕС на 30,4% — почти до 16 млрд долл.

«…Можно без преувеличения сказать, что экономика Украины — а прежде всего это малый и средний бизнес — преодолела шок от закрытия экспортных позиций на российском рынке», — комментирует эти результаты вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Что, однако, является либо сознательной ложью, либо некомпетентностью чиновника. Известно, что структура экспорта Украины в ЕС и в РФ никогда не совпадали. Поэтому говорить о преодолении шока можно разве что по одной из позиций, хотя и самой крупной на сегодня в украинском экспорте, — продукции АПК. И даже в этом случае сложно сказать, какое из направлений (европейское или южноазиатское) сыграло большую роль в в этом самом преодолении.

Экспорт украинской агропродукции в ЕС растёт опережающими темпами — 5,2 млрд за 11 месяцев (+38,2%). Как уточняет заместитель министра аграрной политики и продовольствия по вопросам европейской интеграции Ольга Трофимцева, в пятёрку главных потребителей украинской агропродукции входят Нидерланды (18,4%), Испания (14,4%), Польша (13,3%), Италия (11,8%), Германия (10,3%).

Трудовая миграция

Международная компания Lindab задала совершенно новый тон в теме украинской трудовой миграции в Польшу. Руководство польского подразделения обязало работников родом с Украины носить сине-жёлтую униформу. В компании практикуется цветовая дифференциация спецодежды в зависимости от отдела, в котором работает сотрудник. Однако украинцев это не касается: все они носят одинаковые сине-жёлтые робы.

«У нас все сотрудники носят синие брюки и различные рубашки. Механики — зеленые, бригадиры — красные. Это такая система идентификации. А желтые рубашки украинцев означают, что они не говорят по-польски», — открещивается от обвинений в сегрегации руководитель завода Михал Вроблевский.

Национальная комиссия по вопросам труда уже разбирается с ситуацией.

Официальные лица Украины ситуацию не комментируют, однако государственное информагентство «Укринформ» обратилось за комментарием к спикеру гражданских прав Польши. В офисе последнего на запрос украинских журналистов ответили следующее:

«Спикер гражданских прав автоматически инициировал рассмотрение этого дела. Он обратится к окружному инспектору труда в Варшаве с просьбой о проведении соответствующей проверки. Ее результаты будут основанием для анализа этого дела и возможных дальнейших действий представителя».

Ещё более вопиющий случай зафиксирован в польском Вроцлаве, где сотрудницу одного из кадровых агентств задержали по обвинению в торговле людьми. Чтобы работники не могли покинуть рабочее место, женщина изымала их паспорта. Полиция ведёт расследование по 17 зафиксированным случаям.

Неудивительно, что растёт количество жалоб украинцев на условия труда и работодателей. В 2017 году Государственная инспекция труда Польши получила 1433 жалобы от украинцев-гастарбайтеров, т. е. почти в три раза больше, чем в 2016 году. Положительные решения были приняты в 21% случаев.

В Чехии пока трудовое и миграционное законодательство для украинцев не смягчили. Посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис в интервью «Европейской правде» рассказывает, что правительство только сейчас инициировало увеличение ежегодно выдаваемых разрешений для украинцев-гастарбайтеров с 3,5 до 7 тыс. Поэтому в Чехии довольно велико количество депортируемых трудовых мигрантов, нарушающих 3-месячный срок пребывания.

«…Их не хватают и вывозят, а просто ставят в паспорт штамп, на основании которого они до определенного числа должны покинуть территорию Чехии», — говорит посол, уточняя, что за прошлый год таким образом «попросили» около 1 тыс. украинцев.

Только 5% украинцев работают в Польше на должностях, попадающих в категорию «белых воротничков», — таковы данные Нацбанка Польши. 70% работают на неквалифицированных работах, для которых не требуются специальные знания и/или обучение. Разброс зарплат 800−2000 злотых в месяц (192−480 евро). Совокупный годовой доход украинцев в Польше составляет 8 млрд злотых (1,92 млрд евро), 5 млрд из которых (1,2 млрд евро) они переводят на Украину.

Всего же за январь — ноябрь 2017 года украинцы перевели на Украину из-за рубежа эквивалент 8,8 млрд долл., пишет в Facebook директор Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

После «евромайдана» выросло не только количество трудовых мигрантов-украинцев в ЕС. Качественно изменилась сама миграция. Раньше, как правило, работать ехал кто-то один из семьи. Теперь же уезжают сразу семьями, причём берут и детей. Об этом говорит резкий рост числа украинцев, обучающихся в зарубежных вузах. В 2013 году их было чуть менее 40 тыс., в 2017-м — уже более 70 тыс. Более 33 тыс. из них — в вузах Польши.

Любопытную статистику приводит Международная организация труда. Согласно их данным, количество безработных на Украине со времени начала действия безвизового статуса сократилось на 90 тыс. человек.

Количество трудовых мигрантов в Польше уже давно достигло количества, когда украинцы сами стали менять экономику Польши под себя. Так, журналисты издания «Вести-Украина» перечисляют, что Украина изменила в Польше.

«…Банки предлагают платить рекрутерам по €50 за каждого украинца, который откроет у них счет. А мелкие предприниматели, по данным издания, стали изготавливать продукты специально для украинцев, а мобильные операторы наперебой внедряют спецпакеты для украинцев с бесплатным доступом в соцсети и мессенджеры, чтобы наши граждане могли звонить домой. По такому же принципу начала работать и польская почта, которая делает скидки на отправку посылок на Украину».

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