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Высокий суд Лондона рассмотрит апелляцию Украины по «долгу Януковича»

Политика

Украина должна выплатить России $3 млрд

Высокий суд Лондона рассмотрит апелляцию Украины по «долгу Януковича»
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Долги

Киев, 22 января 2018, 10:56 — REGNUM  Спор по «долгу Януковича» в размере $3 млрд между Россией и Украиной 22 января рассмотрит Высокий суд Лондона, заявили в министерстве финансов Украины, сообщает УНИАН.

Согласно сообщению, 22 января состоится рассмотрение Высоким судом Лондона апелляции Украины на решение суда по делу о «долге Януковича». Ранее лондонский суд присудил Киеву выплатить $3 млрд Москве.

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Напомним, в 2013 году Россия выкупила облигации Украины на $3 млрд. Облигации были выкуплены в рамках помощи, которую Москва должна была оказать Киеву на сумму $15 млрд. Однако в 2013—2014 годах на Украине произошел государственный переворот, что привело к приостановке программы помощи.

Новая «майданная» власть на Украине, проводя русофобскую политику, решила отказаться от выплаты задолженности России по еврооблигациям, что нарушало договоренности между Москвой и Киевом. После этого Россия подала в суд на Украину.

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В итоге Высокий суд Лондона присудил Украине выплатить весь долг вместе с издержками на делопроизводство России, но с правом подачи апелляции. Этим правом Украина сразу воспользовалась.

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