ЕС объявил войну «поддельным новостям» и начал с социальных сетей

Станислав Стремидловский, , 10:11 — REGNUM

Темами публикаций СМИ Ватикана, католических епархий и организаций на неделе 15—21 января 2018 года стали: папа Франциск о прогрессе народов; не все в РПЦ поддерживают курс патриарха Кирилла на установление диалога с Ватиканом; что уступят друг другу Святой престол и Турция; посланец рахбара Хаменеи в гостях у сиро-яковитского патриарха; Трамп выступил перед участниками Марша за жизнь; Соединенные Штаты Европы — это путь в никуда и другое.

Папа Римский Франциск совершил визит в Чили и Перу, передает Radio Vaticana (Ватикан). В Чили понтифик отслужил мессу в городе Темуко, который когда-то населяли индейцы мапуче (арауканы). Франциск приветствовал представителей этого и других коренных народов. На мессу «о прогрессе народов» пришли 150 тысяч человек. Папа напомнил, что на этом месте происходили тяжкие преступления против прав человека, и пригласил к безмолвной молитве о жертвах и о тех, кто «ежедневно носит на себе бремя многочисленных несправедливостей» и «множества скорбей». Он просил остерегаться таких видов насилия, которые не ведут к единству и примирению, а, наоборот, угрожают им, и избегать «красивых» договоренностей, которые никогда не реализуются и не оправдывают надежд. «Нельзя обойти стороной тот факт, что культура взаимного признания не может строиться на насилии и разрушении, которые в конце концов требуют человеческих жертв. Нельзя требовать признания, уничтожая других, потому что это ведет только к росту насилия и разделений. Насилие порождает насилие, разрушение усугубляет разобщенность, разъединяет. Насилие в конечном счете фальсифицирует самую праведную цель. Поэтому давайте скажем «нет» разрушительному насилию», — сказал Франциск. Он призвал к диалогу для достижения единства, но уточнил, что единство не следует путать с единообразием. Единство не может родиться от нейтрализации или стирания различий: богатство земли формируется благодаря тому, что каждый компонент делится с другими своей мудростью. Со Христом каждая культура, каждый народ признан внести свой вклад в развитие этой благословенной земли, отметил понтифик и еще раз подчеркнул, что «единство — это примиренное разнообразие». Ради единства недопустима личная или общинная несправедливость.

Как передает KATHPRESS (Вена, Австрия) со ссылкой на католический портал Zenit, 12 февраля в Вене состоится мероприятие с участием главы Папского совета по содействию христианскому единству кардинала Курта Коха и председателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Илариона (Алфеева). Оно проводится в воспоминание годовщины встречи папы Франциска и предстоятеля Русской православной церкви патриарха Кирилла в Гаване в феврале 2016 года. А накануне, 10 февраля, в Большом зале Венского Концертхауса под управлением Владимира Федосеева состоится выступление Большого государственного симфонического оркестра им. П. И. Чайковского и Московского Синодального хора. Будут исполнены церковные произведения Николая Римского-Корсакова,Сергея Рахманинова,Игоря Стравинского и митрополита Илариона. Патронирует концерт примас Австрии кардинал Кристоф Шенборн. Наблюдатели отмечают, что культурные мероприятия, что концерны, что учебные визиты молодых священников, важны для признания того факта, что хотя «наши культуры разные, мы разделяем одну и ту же веру». Однако диалог Католической церкви с РПЦ испытывает и некоторые проблемы. У «патриарха Кирилла и его окружения есть желание улучшить отношения с католиками. Однако в то же время присутствует сильная оппозиция. Особенно от епископов, хотя также от «простых людей», которые далеки от теологических новшеств и считают себя «хранителями традиций и чистоты православной веры». Например, когда в прошлом году Ватикан передал Московскому патриархату мощи святителя Николая, благодаря чему в России миллионы верующих смогли поклониться им, некоторые не сочли это «жестом дружбы со стороны Католической церкви. Для них он — великий православный святой, так что совершенно нормально, что его реликвии появились в России. Наблюдатели считают, что многие епископы не осмеливаются публично выступать с критикой, но внутри своей среды они говорят о встрече патриарха Кирилла и папы Франциска на Кубе как о «несчастливой».

Когда президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибудет в Ватикан на встречу папой Франциском, их диалог будет иметь несколько уровней значимости, полагает Crux (Денвер, США). Во-первых, вопрос об Иерусалиме, по которому Эрдоган и Франциск придерживаются схожих позиций. Президент США Дональд Трамп и раньше делал смелые политические заявления, требующие значительного времени для реализации и в потенциале могущие быть отозванными назад или измененными, когда пыль осядет. Поэтому понтифик и турецкий президент могут надеяться, что еще есть время для вмешательства. Во-вторых, их встреча важна на фоне отката в отношениях между Турцией и Ватиканом, который начался в 2015 году, когда папа публично использовал слово «геноцид» для описания убийства армян турками-османами во время Первой мировой войны и повторил во время своей поездки в Армению в 2016 году. В-третьих, встреча важна, потому что обеим сторонам есть что получить и есть что терять. С одной стороны, моральный авторитет Франциска во всем мире зиждется на его репутации борца за угнетенных и обездоленных. Если понтифик будет слишком «уютным» для Эрдогана, которого в некоторых кругах рассматривают как «диктатора» с сомнительной репутацией в области прав человека, это может повлиять на способность папы мобилизовать поддержку в решении важных для него проблем. С другой стороны, Франциск и Ватикан также многое поставили на карту широкого диалога с исламскими государствами. Что касается Эрдогана, то он знает о готовности папы потратить часть своего политического капитала с Турцией на то, что считает важным, например, признание Геноцида армян. Кроме того, у двух лидеров немного разные взгляды на Сирию и Ирак. Эрдоган, похоже, заинтересован в защите интересов суннитов в этих двух странах. Если, конечно, речь не идет о суннитах-курдах, угрожающих отрезать части турецкой территории. Франциск и Ватикан упорно работают, чтобы поддерживать хорошие отношения с шиитами, и хотят сохранить дружественные отношения с курдами, контролирующими Иракский Курдистан, в контексте проблем христиан, проживающих на равнине Ниневия. В-четвертых, продолжающийся разговор между Франциском и Эрдоганом является частью более широкого исторического процесса, который заключается в сдвиге акцента Католической церковью в межрелигиозных отношениях с иудаизма на ислам. После Второго Ватиканского собора наиболее важным диалогом Святого престола был иудаизм, что задавало тон для всех остальных. Однако, начиная с 11 сентября 2001 года, Ватикан стал больше уделять внимания отношениям с исламом, считая, что это поможет умиротворению, и не только на Святой земле, но и во многих других местах. Среди прочего, это означало расширение диалога, ранее сконцентрированного на богословской тематике, начало обсуждения политических и дипломатических вопросов. Франциска глубоко заботят отношения с иудаизмом. Но он многое инвестировал и в наведение мостов с исламом.

Глава Сиро-яковитской православной церкви патриарх Игнатий Ефрем II принял в своей резиденции в Дамаске Сайеда Абу аль Фадла Табтабаи, посланника иранского рахбара Али Хаменеи, информирует KATHPRESS (Вена, Австрия). Гость поздравил патриарха с Рождеством Христовым. Согласно коммюнике, процитированному фондом Pro Oriente, беседа с патриархом была посвящена «исторической роли христиан в Сирии, Иране и на всем Ближнем Востоке» и нынешней ситуации в Сирии. Также обсуждались благотворительные и социальные программы сиро-яковитского патриархата для нуждающихся. Во встрече приняли участие викарий патриарха в епархии Дамаска Тимофей Матта аль Хури и новый митрополит Джазиры Морис Амсих.

Также агентство сообщает о встрече в Москве митрополита Илариона с ординарием Армяно-католической церкви в Армении, Грузии, России и Восточной Европе архиепископом Рафаэлем Минасяном, называя это «первым официальным контактом между «министерством иностранных дел» Московского патриархата и Армяно-католической церковью, единой с Римом». На встрече также присутствовал настоятель армяно-католического прихода в Москве архимандрит Петрос Есаян. Разговор шел о положении Армяно-католической церкви в России и других странах — бывших республиках Советского Союза, а также о положении христиан на Ближнем Востоке. Митрополит Иларион рассказал об усилиях Московского патриархата по оказанию помощи преследуемым восточным христианам и о деятельности Рабочей группы по оказанию помощи населению Сирии Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте России. Архиепископ Минасян выразил благодарность за историческую поддержку ближневосточных христиан со стороны РПЦ. Он добавил, что восточные христиане всегда надеялись на Русскую православную церковь и на Россию.

Сотни тысяч людей приняли участие в Вашингтоне в 45-м Марше за жизнь, пишет Catholic News Agency (Инглвуд, США). Его лозунгом стал девиз «Любовь спасает жизни». Это шествие проводится в дни принятия решения по делу Роу против Уэйда, которым Верховный суд США в 1973 году узаконил право проведения абортов по всей стране. Перед сторонниками движения за жизнь впервые выступил президент США. Из Белого дома Трамп приветствовал участников марша. Президент сказал, что он «горд» тем, что ему предоставили возможность выступить. Он отметил, что решение Верховного суда поставило США чуть ли на одну ступень с такими странами, как Китай и Северная Корея, где разрешены поздние аборты. «Это неправильно, это должно измениться, — подчеркнул Трамп. — Американцы все больше и больше выступают за жизнь». Президент пообещал, что его администрация всегда будет защищать право на жизнь. И выразил решительную поддержку законопроекту палаты представителей, который предлагает ограничить аборты на поздних сроках беременности, призвав Сенат принять этот важный документ и направить ему на подпись. Трамп напомнил, что инициировал указ о защите религиозной свободы для врачей, медсестер и других медицинских работников. Также в Марше за жизнь приняли участие спикер палаты представителей Пол Райан и другие члены Конгресса США.

Еврокомиссия и Европарламент приступают к реализации ряда инициатив по противодействию так называемым «мистификациям»: фальшивой, вводящей в заблуждение или намеренно сфабрикованной информации с целью влияния на политические, экономические или общественные вопросы, сообщает L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa (Рим, Италия). Фейковые новости в политике «представляют угрозу демократии», отмечает Мария Габриэл, комиссар ЕС, ответственная за цифровую экономику и общество. Еврокомиссия создала «экспертную группу высокого уровня», которой поручено проанализировать все аспекты «поддельных новостей», а также будет проводить публичные онлайн-консультации (до 23 февраля) и проведет в мае опрос Евробарометра. Далее будет подготовлен итоговый отчет с предложением принять законодательные меры и иные действия для противодействия фейковым новостям. Группа из 39 человек начала работать 15 января в Брюсселе. Она включает экспертов из различных стран, представляющих академические круги, традиционные средства массовой информации, социальные сети, организации гражданского общества, бизнес. Перед ней стоит задача определить, что такое «поддельные новости» и как им можно противостоять. Как отмечает издание, фейковые новости особенно стали проблемой в связи с ростом социальных сетей. Любой человек может в интернете поделиться своим мнением или тем, что он считает справедливым и правдивым. Однако намерения не всегда являются благими. Помимо глобальных вопросов, «поддельные новости» оказывают воздействие на местном уровне. Считается, что они сыграли свою роль в Brexit, референдуме в Каталонии и будут влиять на предстоящие парламентские выборы в Италии, которые пройдут 4 марта. Тем временем Германия приняла закон, предусматривающий большие штрафы, а президент Франции Эммануэль Макрон распорядился принять меры, чтобы остановить распространение фальшивой информации.

Болгария с 1 января 2018 года возглавила Европейский союз. Девиз ее председательства — «Вместе мы сильны». По мнению депутата Европарламента от правящей польской партии «Право и Справедливость» (PiS) Станислава Ожога, этот лозунг прекрасно вписывается в недавние договоренности стран Вышеградской группы. Очевидно, что ЕС могут укрепить различные страны с разными экономическими — и не только экономическими — проблемами, заявил депутат в интервью Nasz dziennik (Варшава, Польша). Однако попытка разделить Европу и внести раскол между народами и суверенными государствами, что мы сейчас наблюдаем, явно не метод. «Наш великий соотечественник», святой Иоанн Павел II, говорил о двух «легких» Европы и единстве. Между тем, слова польского папы сегодня забыты, а в Европе наблюдается бойкот национальных государств, клеймение их и разделение. Инициативы Макрона по реформе Европы, развалу Союза и создании федеративного государства — Соединенных Штатов Европы, где страны еврозоны будут предпочтительнее остальных, — это дальнейшее разделение Европы. Более глубокая интеграция и ликвидация национальных государств в качестве политических целей Европейского союза — это путь в никуда.

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Radio Vaticana, Vatican News и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; североамериканского католического портала Crux; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix; польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; информационного сайта портала Milites Christi Imperatoris Католицький Оглядач; портала ордена францисканцев Рускатолик.рф; российского католического портала Gaudete; российской католической газеты Сибирская католическая газета.