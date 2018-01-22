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Порошенко вошел в десятку богатейших людей экономического форума в Давосе

Политика

Состояние президента оценивается в $1,6 млрд

Порошенко вошел в десятку богатейших людей экономического форума в Давосе
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Петр Порошенко

Киев, 22 января 2018, 09:15 — REGNUM  Украинский президент Петр Порошенко занял девятое место в списке самых богатых людей на экономическом форуме в Давосе, сообщает 22 января «Украинская правда».

Согласно сообщению, Порошенко оказался на предпоследнем месте в десятке богатейших людей, которые прибудут в Давос. Состояние президента Украины оценивается в $1,6 млрд.

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Первое место в списке занял основатель транснациональной корпорации Microsoft Билл Гейтс, его состояние оценивается в $72,5 млрд. Также в десятку богатейших людей давосского форума вошел президент США Дональд Трамп. С состоянием в $4,9 млрд он занял шестую позицию в списке.

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Напомним, ранее в СМИ появилась информация, согласно которой новогодние «каникулы» президент Украины Петр Порошенко провел в одном из самых элитных отелей Мальдивских островов. При этом «отдых» Порошенко был тщательно засекречен, а сам президент представился в отеле как Mr. Petro Incognito. Семидневная поездка обошлась украинскому миллиардеру примерно в $500 тыс.

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Всемирный экономический форум в Давосе-2018

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