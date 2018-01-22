Лавров: Отношения России и США сложнее, чем во время холодной войны

Москва, , 09:08 — REGNUM Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал украинский кризис «европейским позором» и заявил, что отношения с США сегодня сложнее, чем во время холодной войны. Интервью с руководителем внешнеполитического ведомства России опубликовал 22 января «Коммерсантъ».

Министр иностранных дел Сергей Лавров, принимавший участие в двух заседаниях Совбеза ООН, подчеркнул, что нынешний кризис в отношениях России и США хуже холодной войны.

«Была негативная стабильность двух жестких блоков, двух мировых систем — социалистической и империалистической. Сейчас нет никаких идеологических разногласий. В отсутствие идеологических разногласий раскручивается материальное наращивание военного потенциала. Такого во времена холодной войны не было», — сказал министр.

Лавров также подчеркнул, что в делах о «российском допинге», убийстве экс-сотрудника ФСБ Литвиненко в Великобритании и сбитом над территорией Украины малазийском «Боинге» много общего — во всех случаях мы имеем дело с отсутствием доказательств и презумпцией виновности России.

«Сейчас в условиях продвижения НАТО на Восток действительно нет никаких правил. Нигде нет какой-то линии, которая является «красной чертой», — отметил Лавров.

Также Лавров подчеркнул, говоря о мировой экономике, что даже во времена холодной войны США были гораздо более мощными с точки зрения их доли в мировой экономике.

«Сейчас у США 18−20% мирового ВВП. Это уже совсем не половина, как это было раньше, и уж тем более не те цифры, которые были после Второй мировой войны», — напомнил министр.

Говоря об государственном перевороте на Украине, Сергей Лавров назвал его «предательством Запада по отношению к международному праву».

«Это по большому счету европейский позор. Констатируя эту историческую данность, мы не замыкаемся в себе, а хотим выполнить Минские соглашения», — подчеркнул он.

Комментируя возможность уступок России по Украине ради гипотетически возможного снятия санкций, Лавров подчеркнул, что речь не может идти об односторонних уступках.

«Мы не против, чтобы все отвели вооружения, не стреляли, но только не одни дончане и луганчане, а украинская армия тоже», — сказал он.

Также глава МИД РФ отметил, имея в виду карательные территориальные батальоны националистов, что на Украине кроме армии есть масса подразделений, которые никем не контролируются.

Говоря о недавно принятом Украиной законе «о реинтеграции», Сергей Лавров отметил, что он, если подходить с юридических позиций, перечеркивает Минские договоренности, которые были единогласно одобрены Советом Безопасности в резолюции, принятой через несколько дней после встречи четырех руководителей «нормандского формата» в Минске.

«Для нас это очевидно», — сказал он.

Напомним, глава МИД РФ подчеркнул на пресс-конференции 19 января, что США занимаются формированием альтернативных органов власти на территории Сирии.

Он заявил, что это абсолютно противоречит собственным обязательствам Соединённых Штатов по сохранению «приверженности суверенитету и территориальной целостности Сирии», которые они давали в том числе в Совете Безопасности ООН.