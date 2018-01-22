Песков опроверг сообщения о непубличных контактах Путина и Порошенко

Москва, , 07:45 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг интерпретацию СМИ его слов о якобы непубличных встречах российского лидера Владимира Путина с главой Украины Петром Порошенко.

«Никто ни о каких встречах и не говорил. В интервью я не сказал о том, что такие встречи были», — цитирует Пескова ТАСС.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента России в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на канале «Россия 1» сообщил, что контакты между Путиным и Порошенко не носят публичного характера, но имеют место быть.

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Телеведущая поинтересовалась у Пескова, когда состоялась последняя встреча президентов двух стран, напомнив, что в 2017 году были такие контакты, о которых СМИ сообщали спустя несколько месяцев. Очевидно, Аскер-заде имела в виду телефонный разговор между Путиным и Порошенко, о котором стало известно позднее.

Кроме того, информацию о непубличных контактах опровергли и в администрации президента Украины. В АП изданию «Страна.ua» заявили, что «Порошенко не проводил двусторонние встречи с Путиным с момента заключения Минских соглашений (с февраля 2015 года)».

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