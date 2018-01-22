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ФРГ просит РФ отменить эмбарго, Молдавия — сократить влияние: Радио REGNUM

Политика

ЕС должен возобновить торговлю продовольствием с Россией, заявил министр сельского хозяйства и продовольствия ФРГ, а спикер молдавского парламента обвинил Россию в активизации «разведывательной деятельности»

ФРГ просит РФ отменить эмбарго, Молдавия — сократить влияние: Радио REGNUM
Иван Шилов © ИА REGNUM
Радио REGNUM

Москва, 22 января 2018, 08:00 — REGNUM  

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regnum author Радио REGNUM
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