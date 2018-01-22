ФРГ просит РФ отменить эмбарго, Молдавия — сократить влияние: Радио REGNUM

Москва, 22 января 2018, 08:00 — REGNUM
- Операция по уничтожению: ВС Турции начали наземную фазу операции против сирийских курдов;
- «Без правил»: Лавров высказался о продвижении НАТО на Восток;
- «Боль» для народов: Порошенко описал ситуацию в Крыму;
- «Это обычная практика»: о контактах Путина и Порошенко;
- Троянский Додон: что скрывает президент Молдавии от своих российских «партнёров»;
- Попытка повлиять на Москву: Германия призывает ЕС и Россию отменить торговые санкции.
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