Названо число пострадавших при обстреле из Африна турецкого города

Анкара, , 05:24 — REGNUM Один человек погиб и 32 получили ранения в городе Рейханлы (Турция), обстрелянном с территории Сирии, передает телеканал NTV.

Напомним, 20 января 2018 года вооруженные силы Турции начали операцию «Оливковая ветвь» против Отрядов народной самообороны (YPG). Сначала Турция провела авиаудары, затем артобстрел города Африна (провинция Алеппо, Сирия) и в довершении ввела танки.

В Африне компактно проживают курды, территория находится под контролем YPG с 2015 года. Африн является частью так называемого Сирийского Курдистана, непризнанного Дамаском.

Турция расценивает действия курдов на своей территории как сепаратизм и считает Рабочую партию Курдистана террористической организацией. Войска же в приграничную с Турцией территорией Анкара решила ввести после объявления Пентагоном поддержки YPG.

Курдский сепаратизм угрожает не только Турции, но и Сирии, а также Ираку и Ирану, на территории которых распространяется несуществующий Курдистан. Курдские претензии существуют и в отношении Азербайджана и Армении.

21 января в поддержку Анкары выступил Баку. Глава пресс-службы азербайджанского МИД Хикмет Гаджиев заявил: «Азербайджан в полной мере понимает обоснованное беспокойство Турции террористическими угрозами ее безопасности».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным на 21 января, Африн уже покинули свыше тысячи жителей. Люди бегут от войны в населенный пункт Телль-Аджар.

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